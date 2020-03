EXCLUSIV Cine îl hărțuiește pe Lucian Sânmărtean, de 5 ani. Reacția fotbalistului: ”Am făcut plângere peste tot!”

Lucian Sânmărtean este hărțuit de 5 ani de o femeie care pretinde că este iubita lui. Ce spune fotbalistul despre situația în care se află? Cum arată viața lui acum și cum a decis să acționeze pentru a putea scăpa de „amantă”?

Lucian Sânmărtean, terorizat de 5 ani de o femeie

Magicianul lui Becali, așa cum este cunoscut, este protagonistul unui scandal fără precedent de care mulți s-au amuzat. Deși cunoscută drept o telenovelă, este o stituație care nu i-a picat deloc bine fotbalistului . Lucian Sânmărtean se află între ciocan și nicovală, „amanta” lui spunând că el i-a promis că va divorța special pentru ea. A treia roată în poveste – „amanta” anonimă, mărturisește că ar fi fost amenințată cu moartea chiar de femeia cu care sportivul are o familie. Deși pare un serial de dragoste cu năbădăi, la final Lucian este terorizat de tânăra care spune că este îndrăgostită până peste cap de el. Pentru a-l putea acapara și în mediu virtual, cea care pretinde că este iubita lui a creat mai multe conturi pe rețelele de socializare pentru a-i acapara atenția.

„Eu cred că are ceva probleme, nu îmi imaginez ce are ea în cap. Și colegii de echipă m-au întrebat ce se întâmplă, iar după ce le-am explicat cum stă treaba au început să facă tot felul de glume. Am discutat și cu soția despre treaba asta și ea mi-a zis să nu ne putem la mintea unora. Eu tind să cred că respectiva nu are toată țigla pe casă, pur și simplu nu înteleg ce are cu mine și cu familia mea”, spunea sportivul în 2018.

Ce spune sportivul după 5 ani de hărțuire?