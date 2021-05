Meniul familiei Ceaușescu de Paște. Ce mâncau Nicolae și Elena, era preparatul lor favorit

Mulți se întreabă ce meniu aveau Nicolae și Elena Ceaușescu de sărbători. În ziua de Paște, cuplul păstra tradițiile românești.

Elena și Nicolae Ceaușescu mâncau de Paște preparate tradiționale românești. Fostul administrator al reședințelor prezidențiale din București și Snagov, Suzana Andreiaș, a dezvăluit care erau preparate preferate ale soților Ceaușescu.

Ei mâncau cozonac simplu, doar cu stafide, ouă roșii și carne de miel, adică preparate care se regăsesc pe masa oricărui român de Paște. Erau nelipsite ouăle roșii.

”Să ştiţi că ţineau sărbătorile astea, Paştele, Crăciunul. Mâncau ce mânca toată lumea: carne de miel, ouă roşii, cozonac. Să ştiţi, la ei în casă se făceau întotdeauna ouă roşii.

Pentru mine făcusem, dar pentru ei nu. Şi în ziua aceea, de Paşti, au venit la Snagov. Ouă roşii făcusem şi pentru ei, şi pentru mine. În casă era cozonac de la Sector (Gospodăria de Partid – n.r), frumos aranjat pe tavă. ‘De unde este cozonacul ăsta?’, mă întreabă tovarăşul. De la Sector, îi spun. ‘Tu n-ai făcut?’. N-am făcut!

Mi-a fost ruşine să-i spun că pentru mine am făcut şi pentru ei nu. ‘Uite, noi mergem să ne plimbăm şi tu ne faci cozonac până ne întoarcem!’. În două ore am făcut cozonac acolo, în vilă, în cuptor. I-au pus în maşină şi i-au luat cu tot cu tăvi la Bucureşti. A treia zi de Paşte, când am ajuns la Bucureşti, am mai văzut doar unul în bucătărie.

Şi o întreb pe fata din casă: Olimpia, cine a mâncat, mă, cozonacii ăia? ‘Dumnealor au mâncat’, a zis fata. Lui îi plăcea cozonacul simplu, numai cu stafide”, a spus aceasta, pentru Adevărul.