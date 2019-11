Meghan Markle, apariție surpriză la un eveniment important! Dovada care arată că Ducesa de Sussex este însărcinată cu al doilea copil

Meghan Markle a participat sâmbătă la Festival of Remembrance Service. Ducesa de Sussex a avut o apariție surpriză, care a dat-o de gol. Este ori ba însărcinată cu cel de-al doilea copil?

Meghan Markle, apariție surpriză la un eveniment important

Familia Regală Britanică a participat sâmbătă la Festival of Remembrance Service, la Royal Albert Hall. Prezenți au fost Meghan și Harry, William și Kate, dar și Charles și Camilla. Perechile au fost acompaniate de regina Elisabeta a II-a. Meghan și Kate s-au evitat pe parcursul evenimentului, iar Ducesa de Sussex a făcut câteva gesturi care au aprins zvonurile că ar fi însărcinată pentru a doua oară.

Pentru ceremoniile dedicate zilei de 11 noiembrie, Meghan și Kate au ales amândouă ținute negre, sobre, pe care au stat flori de mac roșu în piept. Zâmbitoare, Kate a ales o rochie cu decolteu bărcuță și pe cap a purtat o coroniță simplă, în trend, neagră. Pe de cealaltă parte, Meghan a ales o rochie ceva mai complicată, cu nasturi în partea de sus și o centură în talie.

Detaliul care alimentează zvonurile

Detaliul care a alimentat ipotezele că Ducii de Sussex ar deveni părinți din nou este reprezentat de gestul său constant de a-și pune mâna pe abdomen. De altfel, cuplul nu a ascuns faptul că și-ar mai dori un copil. În plus, cum confirmarea primei sarcini a venit târziu, nu este exclus nici ca următoarea să fie la fel, astfel încât azi-mâine să ne trezim cu un al doilea bebeluș regal pe lume.

Jurnaliștii de la Life & Style notează că Ducii de Sussex își doresc să aibă doi copii și asta cât mai repede cu putință, din cauza vârstei pe care o are Ducesa. Meghan Markle a împlinit în vara acestui an 38 de ani și își dorește ca ambii copii să fie născuți înainte ca ea să împlinească 40 de ani. În plus, pentru a nu atrage din nou atenția asupra ei, soția Prințului Harry ar ascunde din nou sarcina timp de mai multe luni, precum a făcut și înainte de a anunța prima dată că este gravidă.