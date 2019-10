Decizia care va stârni controverse în Regat! Unde plănuiesc Meghan Markle și Prințul Harry să se mute

Ultima decizie luată de Meghan Markle și Prințul Harry a stârnit controverse în Marea Britanie. Ducii de Sussex vor să își stabilească o a doua reședință în Statele Unite ale Americii, Canada sau Africa, ca urmare a presiunii mediatice care s-a pus în ultimul timp pe cei doi.

Meghan Markle și Prințul Harry vor să se mute în SUA, Canada sau Africa

Ducii de Sussex au în plan să își ia o vacanță de șase săptămâni și să plece împreună cu fiul lor, Archie, în Los Angeles, orașul natal al lui Meghan Markle. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora soția Prințului Harry ar dori să petreacă Ziua Recunoștinței alături de mama ei, Doria Ragland.

Apropiații familiei regale a Marii Britanii susțin că ducii de Sussex vor să își stabilească o nouă reședință Statele Unite ale Americii, Canada sau Africa. Cei doi s-au săturat să fie tot timpul în atenția presei. „Nu este posibil pentru ei să trăiască aşa în Marea Britanie. Este multă presiune acum. Are loc o schimbare”, a declarat un apropiat al cuplului.

Meghan Markle și Prințul Harry au fost recent în Africa de Sud, iar în cadrul unui interviu au anunțat că s-ar putea muta la un moment dat în această țară.

„Nu ştiu unde am putea trăi în Africa acum. Tocmai ne-am întors din Cape Town, care ar fi un loc minunat pentru a ne stabili, desigur, ar fi. Dar cu toate problemele care sunt acolo, nu văd cum am putea să facem diferenţa acolo aşa cum am vrea fără a fi judecaţi”, a declarat Prințul Harry.

O altă destinație pentru ducii de Sussex ar putea fi Canada, unde Meghan Markle a trăit o perioadă, în timpul filmărilor pentru serialul Suits.