Mega-vedeta PRO TV care merge cu STB. A fost surprinsă în stație, înainte de Crăciun FOTO

Ai spune că oamenii pe care îi vezi la televizoe sunt tot timpul îbrăcați la patru ace și au propriul șofer, dar lucrurile stau diferit în realitate. Multe vedete duc un trai decent și unele nici măcar nu au mașină personală, așa că sunt nevoite să meargă cu transportul în comun, în afara jobului, unde le este pus la dispoziție transportul. Ei bine, este și cazul unei vedete de la Pro Tv.

Recunoscut ca un om cu picioarele pe pământ, vedeta de la Pro Tv s-a înfofolit bine și a așteptat în stație tramvaiul. El a fost surprins pe bulevardul Pache Protopopescu, așteptând tramvaiul în stație, în timp ce ducea în mână o plasă.

Deși Florin Busuioc este imaginea știrilor meteo în România de ani de zile, el rămâne în continuare un om modest, care preferă să circule cu mijloacele de transport în comun, potrivit wowbiz.

De altfel, un taximetrist l-a văzut pe Busu și l-a întrebat dacă dorește un taxi, însă vedeta l-a refuzat politicos și s-a urcat în tramvaiul 55.

Personajul celebru al postului Pro Tv are 59 de ani și prezintămeteo de 16 ani. Este de meserie actor și a avut mai multe roluri în televiziune, după cum chiar el povestea.

„Eu am făcut de toate în PRO TV, absolut de toate. Am fost la dublaje de desene animate la început, după care am fost voice over, după care am scris texte pentru alți prezentatori,

după care am scris formate de emisiuni pentru alți prezentatori, după care am prezentat emisiuni… am făcut de toate, absolut tot ce se putea face într-o televiziune am făcut”, a afirmat acesta într-un interviu acordat celor de la ciao.ro.

Eu nu cred că voi ieși vreodată la pensie cu totul, adică teatrul n-o să-l las niciodată și asta, Slavă Domnului, pentru că roluri de bătrâni există în teatru și pot să joc și după 65 de ani.

Dacă o să ies la pensie de la televiziune, poate că o să mă mai țină pe aici… că poate li se pare că zic bine vremea și nu mă dau chiar afară. (râde – n.r.).

Sunt ceva ani, vreo 15-16 ani de PRO TV… Eu trag nădejde să rămân cât mai mult în povestea asta și să nu fie nevoie să mă retrag”, spunea Busu.