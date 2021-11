Florin Busuioc dă alarma pentru România: „Va fi rău până la noapte”

Florin Busuioc a venit azi în platoul emisiunii La Măruță, unde a vorbit despre vremea care ne așteaptă începând cu această noapte și până marți. Prezentatorul rubricii Meteo, din cadrul Știrilor Pro TV, Busu, a vorbit despre temperaturile din acest weekend, dar și despre faptul că, începând de săptămâna viitoare, se remarcă o scădere a gradelor din termometre. Iată cum va fi vremea în următoarele zile!

Florin Busuioc dă alarma pentru România

Florin Busuioc a venit azi în platoul emisiunii La Măruță, moderată de Cătălin Măruță. El a spus că frigul se va resimți încă din această noapte, întrucât vântul va bate cu putere până la două noaptea. Busu a spus că bucureștenii, dar nu numai, trebuie să se aștepte și la ploi în acest weekend.

Din fericire, în acest weekend, gradele din termometre vor fi generoase pentru această perioadă la care ne aflăm, ajungând până a 17 grade C. Potrivit informațiilor oferite de Busu, începând de luni, gradele vor scădea, atingând luni valoare de 13 grade C, iar marți valorile termice nu vor depăși 8 grade C.

De asemenea, întrebat de Cătălin Măruță când vom avea zăpadă la București, dat fiind faptul că nisorile au început de ceva timp la munte, Busu a spus că deoacamdată nu se știe când vom avea zăpadă în Capitală.

„În weekend va fi bine, 17 grade vor fi în sud-est, dar vom avea și ploi. Azi, pe seară, vin ploile și pe la București, mâine ploile rămân pe partea vestică, nord-vestica. Azi, vântul bate rău de tot până la două noaptea. De asemenea, vom avea ploaie la Sibiu, la Timișoara va fi ploaie, va ploua și la Targu-Jiu. Duminică vom avea tot 17 grade maxima națională, apoi, luni avem până în 13 grade, marți, până în 8 grade. Va fi scădere de temperatură. În București nu se știe deocamdată când vine zăpada. Abia s-a constituit Guvernul, să-l mai lasăm puțin, să nu îl ia pe nepregătite.”, a spus Busu, în direct, în emisiunea La Măruță, de la Pro TV.

Cum va fi vremea săptămâna viitoare

ANM a anunțat cum va fi vremea săptămâna viitoare. Prin urmare, trebuie să ne așteptăm la faptul că valorile termice se vor situa în general în jurul valorilor normale pentru perioada aceasta, ba chiar vor fi ușor mai ridicate în regiunile extracarpatice, dar și ușor mai coborâte în cele vestice și la munte.

Regimul pluviometric se anunță a fi excedentar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în zonele montane, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.