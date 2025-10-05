Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
05 oct. 2025 | 10:51
de Violeta Badea

Mărturisirea făcută de Gabriela Firea în ziua în care primul ei fiu a împlinit 30 de ani. Imagini nemaivăzute, publicate chiar de europarlamentar

Monden
Mărturisirea făcută de Gabriela Firea în ziua în care primul ei fiu a împlinit 30 de ani. Imagini nemaivăzute, publicate chiar de europarlamentar
11imagini
Gabriela Firea. Sursa foto: Facebook

Gabriela Firea a marcat ziua de naștere a fiului său, Tudor-Ștefan, cu o postare emoționantă pe Facebook. În dreptul mai multor fotografii de familie, inclusiv din copilăria lui Tudor și momente în care apare alături de mama sa, europarlamentarul a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință.

Gabriela Firea, mesaj emoționant pentru fiul ei cel mare, Tudor-Ștefan, de ziua lui de naștere

În postarea sa, Gabriela Firea a făcut o rememorare a primilor ani de viață ai fiului său și a provocărilor de mamă tânără:

”La mulți ani fericiți, Tudor! ❤️ Acum 30 de ani, se năștea primul meu copil🥹🙏 Eram o mamă tânără și fără niciun pic de experiență pentru a-l crește dar iubirea pentru primul născut m-a determinat să învăț rapid totul, din zbor, de la alte mămici, multe din Televiziunea Publică, unde lucram atunci🤗

Am și acum emoții când îmi amintesc primele nopți nedormite, prima stare febrilă sau primul dințișor căzut. Dragă Tudor, să ai o viață plină de sănătate și împlinire sufletească! Să te bucuri de minunata ta soție Eva și de familia voastră! 💞

Ai fost un copil sensibil, discret, altruist, prietenos, foarte iubitor de animăluțe de casă și ai devenit un tânăr familist, responsabil.
Te iubim! ❤️🙏”

Fanii au avut ocazia să vadă imagini nemaivăzute cu Tudor copil și cu Gabriela Firea în tinerețe, oferindu-le o perspectivă intimă asupra relației lor de familie.

”O avalanșă de emoții”

În vara anului trecut, Tudor-Ștefan, fiul Gabrielei Firea cu primul ei soț, regretatul Răsvan Firea, s-a căsătorit civil cu Eva-Emilie la Palatul Snagov.

Vezi și:
Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa. „Părinții sunt zei vii”. Fostul primar al Capitalei nu a avut o copilărie uşoară
Gabriela Firea, întinerită de intervențiile estetice. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori în mediul online

Printre invitați s-au numărat Mirela Vaida, Luminița Anghel, Damian Drăghici, Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor. Evenimentul a atras atenția publicului, mai ales datorită miresei și prezenței Gabrielei Firea, care a fost alături de fiul său într-o zi atât de specială.

”Este greu de descris în cuvinte emoția pe care am simțit-o în biserică, la slujba cununiei religioase a băiatului meu Tudor și a soției sale Eva. Doar mamele de băieți care au trecut prin asta știu cum este. O avalanșă de emoții.

În primul rând, îți dai seama ca propriul copil pornește pe drumul său, cu binecuvântarea Domnului. Apoi, mai primești în viață încă un copil, pentru că Eva este pentru mine fata pe care nu am avut-o.

Eu sunt mama de trei băieți, deci voi fi soacra cu trei nurori, dar eu le promit că le voi fi o a doua mamă sau o prietenă foarte bună. Lui Tudor i-am spus mereu că o soție fericită înseamnă o familie fericită!

De fapt, pe toți cei trei băieți i-am învățat mereu să respecte fetele și, în general, oamenii. A fost un weekend încărcat de emoție, am avut alături rudele apropiate ale Evei, venite tocmai din Statele Unite ale Americii, Noua Zeelandă și Olanda.

De asemenea, ne-au fost alături rudele și prietenii. Avem mulți fini, am fost nași de cununie sau de botez de zeci de ori, dar sentimentul nu se poate compara”, a declarat Gabriela Firea pentru Click!.

Cum a descris Gabriela Firea evoluția fiului său

Mesajul europarlamentarului reflectă mândria unei mame care a urmărit cum fiul ei a crescut de la un copil sensibil și iubitor de animăluțe de casă la un tânăr familist și responsabil.

Fotografiile din arhiva personală au oferit fanilor o călătorie emoționantă în timp, arătând momente de tandrețe și afecțiune între mamă și fiu. Vezi imaginile în galeria FOTO a acestui articol!

Prin această postare, Gabriela Firea a reușit să împărtășească atât bucuria zilei de naștere a lui Tudor-Ștefan, cât și amintirile prețioase din copilăria fiului său, creând un portret intim și plin de sensibilitate al relației lor de familie.

Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ileana Sterp are o casă de poveste la țară, fix lângă mama Geta. Cum arată CONACUL de vacanță. E superb. Sora lui Culiță e foarte bogată, are și un penthouse în Sebeș
Digi24
EXCLUSIV Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de proletar. Stagnăm pe zona de producție, cu inflație mare
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscop duminică, 5 octombrie 2025. Ziua marilor decizii pentru 4 zodii, cine își schimbă destinul
Horoscop duminică, 5 octombrie 2025. Ziua marilor decizii pentru 4 zodii, cine își schimbă destinul
Horoscop
acum 15 ore
Florile de toamnă sunt în pericol în timpul ploilor abundente. Ce să eviţi să faci în această perioadă, conform experţilor
Florile de toamnă sunt în pericol în timpul ploilor abundente. Ce să eviţi să faci în această perioadă, conform experţilor
Sfaturi pentru grădinari
acum 16 ore
Elena Udrea și Adrian Alexandrov, surprinși în timpul unei ieșiri în doi. Detaliul care iese imediat în evidență
Elena Udrea și Adrian Alexandrov, surprinși în timpul unei ieșiri în doi. Detaliul care iese imediat în evidență
Monden
acum 22 de ore
Actriția Mihaela Velicu spune cum a fost să lucreze cu Bromania. Este Matei Dima un șef dur?: „Sper că n-am stricat foarte multe duble”. EXCLUSIV
Actriția Mihaela Velicu spune cum a fost să lucreze cu Bromania. Este Matei Dima un șef dur?: „Sper că n-am stricat foarte multe duble”. EXCLUSIV
Monden
acum 23 de ore
Parteneri
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
Click.ro
Cum arată Bianca Drăgușanu nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, la 43 de ani. A vrut să le arate tuturor ritualul ei de îngrijire / FOTO
Unica.ro