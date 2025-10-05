Mărturisirea făcută de Gabriela Firea în ziua în care primul ei fiu a împlinit 30 de ani. Imagini nemaivăzute, publicate chiar de europarlamentar

Gabriela Firea a marcat ziua de naștere a fiului său, Tudor-Ștefan, cu o postare emoționantă pe Facebook. În dreptul mai multor fotografii de familie, inclusiv din copilăria lui Tudor și momente în care apare alături de mama sa, europarlamentarul a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință.

Gabriela Firea, mesaj emoționant pentru fiul ei cel mare, Tudor-Ștefan, de ziua lui de naștere

În postarea sa, Gabriela Firea a făcut o rememorare a primilor ani de viață ai fiului său și a provocărilor de mamă tânără:

”La mulți ani fericiți, Tudor! ❤️ Acum 30 de ani, se năștea primul meu copil🥹🙏 Eram o mamă tânără și fără niciun pic de experiență pentru a-l crește dar iubirea pentru primul născut m-a determinat să învăț rapid totul, din zbor, de la alte mămici, multe din Televiziunea Publică, unde lucram atunci🤗 Am și acum emoții când îmi amintesc primele nopți nedormite, prima stare febrilă sau primul dințișor căzut. Dragă Tudor, să ai o viață plină de sănătate și împlinire sufletească! Să te bucuri de minunata ta soție Eva și de familia voastră! 💞 Ai fost un copil sensibil, discret, altruist, prietenos, foarte iubitor de animăluțe de casă și ai devenit un tânăr familist, responsabil.

Te iubim! ❤️🙏”

Fanii au avut ocazia să vadă imagini nemaivăzute cu Tudor copil și cu Gabriela Firea în tinerețe, oferindu-le o perspectivă intimă asupra relației lor de familie.

”O avalanșă de emoții”

În vara anului trecut, Tudor-Ștefan, fiul Gabrielei Firea cu primul ei soț, regretatul Răsvan Firea, s-a căsătorit civil cu Eva-Emilie la Palatul Snagov.

Printre invitați s-au numărat Mirela Vaida, Luminița Anghel, Damian Drăghici, Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor. Evenimentul a atras atenția publicului, mai ales datorită miresei și prezenței Gabrielei Firea, care a fost alături de fiul său într-o zi atât de specială.

”Este greu de descris în cuvinte emoția pe care am simțit-o în biserică, la slujba cununiei religioase a băiatului meu Tudor și a soției sale Eva. Doar mamele de băieți care au trecut prin asta știu cum este. O avalanșă de emoții. În primul rând, îți dai seama ca propriul copil pornește pe drumul său, cu binecuvântarea Domnului. Apoi, mai primești în viață încă un copil, pentru că Eva este pentru mine fata pe care nu am avut-o. Eu sunt mama de trei băieți, deci voi fi soacra cu trei nurori, dar eu le promit că le voi fi o a doua mamă sau o prietenă foarte bună. Lui Tudor i-am spus mereu că o soție fericită înseamnă o familie fericită! De fapt, pe toți cei trei băieți i-am învățat mereu să respecte fetele și, în general, oamenii. A fost un weekend încărcat de emoție, am avut alături rudele apropiate ale Evei, venite tocmai din Statele Unite ale Americii, Noua Zeelandă și Olanda. De asemenea, ne-au fost alături rudele și prietenii. Avem mulți fini, am fost nași de cununie sau de botez de zeci de ori, dar sentimentul nu se poate compara”, a declarat Gabriela Firea pentru Click!.

Cum a descris Gabriela Firea evoluția fiului său

Mesajul europarlamentarului reflectă mândria unei mame care a urmărit cum fiul ei a crescut de la un copil sensibil și iubitor de animăluțe de casă la un tânăr familist și responsabil.

Fotografiile din arhiva personală au oferit fanilor o călătorie emoționantă în timp, arătând momente de tandrețe și afecțiune între mamă și fiu. Vezi imaginile în galeria FOTO a acestui articol!

Prin această postare, Gabriela Firea a reușit să împărtășească atât bucuria zilei de naștere a lui Tudor-Ștefan, cât și amintirile prețioase din copilăria fiului său, creând un portret intim și plin de sensibilitate al relației lor de familie.