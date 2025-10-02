Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
02 oct. 2025 | 10:57
de Ionuț Vieru

Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa. „Părinții sunt zei vii". Fostul primar al Capitalei nu a avut o copilărie uşoară

Monden
Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa.
Gabriela Firea și-a sărbătorit mama la 75 de ani cu flori, tort și un mesaj emoționant

Viața publică aduce mereu în atenție momente tensionate sau evenimente politice, însă dincolo de tot ceea ce presupune scena socială și administrativă, există clipe în care emoția și familia devin centrul atenției. Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a trăit recent o astfel de zi, încărcată de emoții și de recunoștință, alături de mama sa, care a împlinit vârsta de 75 de ani.

O aniversare plină de emoții

Evenimentul a fost unul discret, dar încărcat de căldură și iubire. Gabriela Firea, împreună cu familia sa, și-a surprins mama cu un buchet de flori și un tort, marcând într-un mod special aniversarea. Întâlnirea a fost o adevărată sărbătoare a familiei, în care cei dragi s-au bucurat unii de alții, reamintindu-și cât de prețioase sunt clipele petrecute împreună.

Fostul edil al Capitalei a împărtășit pe rețelele de socializare câteva imagini emoționante din timpul aniversării, care surprind bucuria și apropierea dintre ea și mama sa. Postarea a fost însoțită de un mesaj plin de recunoștință și dragoste:

„La mulți ani, mama!❤️ Să ne trăiești sănătoasă, plină de viață și energie, să te bucuri de copii, nepoți, mâine-poimâine strănepoți! Te iubim nespus!❤️🙏”.

Mesajul care a atins inimile fanilor

Un alt gând transmis de Gabriela Firea a stârnit numeroase reacții emoționate în mediul online:

„Părinții sunt zei vii. Ei fac totul pentru a-și face copiii fericiți și nu așteaptă nimic în schimb.”

Firea a dezvăluit nu doar dragostea profundă pe care i-o poartă mamei sale, ci și recunoștința pentru sprijinul și sacrificiile acesteia. Postarea a adus în atenția publicului o latură personală și sensibilă a fostului primar, care, deși a vorbit în trecut despre copilăria sa nu foarte ușoară, și-a exprimat acum bucuria de a avea alături mama la o vârstă atât de frumoasă.

Familia, un sprijin constant pentru Gabriela Firea

În ciuda dificultăților prin care a trecut de-a lungul vieții, Gabriela Firea a subliniat de fiecare dată importanța familiei. Relația cu mama sa a rămas una extrem de apropiată, iar aniversarea de 75 de ani a fost un nou prilej de a celebra legătura dintre generații. Petrecerea a fost simplă, dar încărcată de semnificație.

Copilărie marcată de greutăți

Copilăria Gabrielei Firea nu a fost deloc una lipsită de greutăți, după cum chiar ea a mărturisit într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani. Mama sa lucra ca vânzătoare, iar tatăl era muncitor necalificat pe șantier, însă dependența de alcool și comportamentul violent au adus numeroase probleme în familie.

„Mama era vânzătoare și tata muncitor necalificat, pe șantier. Stăteam șase inși într-un apartament cu două camere. Mama și-ar fi dat și sufletul din ea pentru noi, dacă ar fi putut. Muncea de dimineață până seară, era extraordinar de harnică și de optimistă. Din fericire, i-a dat Dumnezeu sănătate, că altfel nu știu cum ar fi făcut față…”, povestea Gabriela Firea în Revista Tango.

La vârsta de 14 ani, ea a convins-o pe mama sa să divorțeze, decizie care le-a adus liniște, deși începuturile au fost extrem de dificile:

„N-aș putea să am aceleași cuvinte de laudă pentru tata. Avea mari probleme cu băutura și, normal, cu serviciul… Bea foarte mult și ne bătea și pe noi, copiii, și pe mama. Până la urmă am hotărât să-l părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorțeze. Aveam 14 ani. L-am lăsat singur în apartament și am plecat cu toții.”

După despărțire, mama sa a continuat să muncească din greu, inclusiv în Italia, pentru a-și întreține familia, însă în cele din urmă s-a întors în țară pentru a avea grijă de nepoți. Gabriela Firea i-a cumpărat un apartament într-o zonă liniștită a Capitalei, iar astăzi femeia care a trecut prin atâtea greutăți se bucură de o viață liniștită, înconjurată de dragostea copiilor și nepoților săi.

