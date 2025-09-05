Mirela Vaida, confesiuni sincere despre hate, viața de familie și succesul în televiziune. Cum reușesc ea și soțul său să mențină relația vie, după 20 de ani, și ce pas curajos a făcut în carieră: „Mi-a fost teamă”. EXCLUSIV

Cu peste două decenii în televiziune, Mirela Vaida a devenit una dintre cele mai apreciate prezentatoare și artiste din România. Deși se confruntă cu critici și hate din partea telespectatorilor și internauților, vedeta mărturisește, într-un interviu exclusiv pentru Playtech, că acestea nu o afectează. În același timp, a făcut dezvăluiri sincere și emoționante despre viața de familie și cum reușește să mențină echilibrul între carieră și rolul de mamă și soție.

Mirela Vaida, dezvăluiri despre revenirea la Acces Direct. Cum gestionează hate-ul și criticile

Reporter Playtech: Acces Direct a revenit cu un nou sezon de pe 18 august. Cum te simți să revii la cârma acestui format? Ți-a lipsit? Pregătești surprize pentru telespectatori?

Mirela Vaida: Mă simt întotdeauna plină de emoție și efervescență. Îmi place adrenalina formatului live și faptul că nicio zi nu seamănă cu alta. Fiecare emisiune aduce poveștile și emoțiile ei, viața simplă, nefiltrată, dar și problemele, discuțiile, cumpenele. În fiecare zi punem în fața telespectatorilor 3 subiecte diferite. Toate dificultățile prezentate în platou mă fac să mă simt fericită pentru că sunt sănătoasă, că am copiii bine, căci îmi dau seama câte lucruri se pot întâmpla în această lume. De la Acces Direct învăț în fiecare zi! Aici le prezentăm celor din spatele micilor ecrane adevăratele provocări, dar și povești emoționante de viață. Încercăm toți să îi ajutăm pe cei care ajung la noi și de multe ori reușim!

Reporter Playtech: Cum reușești să gestionezi hate-ul care vine spre tine din cauza subiectelor abordate la Acces Direct? Te mai afectează?

Mirela Vaida: Nu mă afectează! Toată lumea are hate. Dacă nu ai hate nu exiști, nu ești important și nu contezi. Nu privesc lucrurile în felul acesta! Sunt anumite prejudecăți legate de această emisiune care nu sunt susținute în realitate. Până la urmă, publicul este cel care ne validează, iar cifrele arată acest aspect în fiecare zi. Între un mesaj răutăcios, dat de un profil anonim și sutele de mii de telespectatori care ne urmăresc, îi prefer pe cei din urmă, care văd ce facem noi cu adevărat! Luăm viața așa cum este, nu judecăm, nu o punem în tipare, ci o analizăm și învățăm. Ce li se întâmplă unora, ni se poate întâmpla și nouă. Nu e vorba nici de bani, nici de statut, nici de studii, ci de soartă. Nu mă interesează hate-ul! Dacă există, să vină! Așa vedem că avem o anumită influență și poate un anumit rost în viața oamenilor.

Ce reguli aplică Mirela Vaida când vine vorba de educația copiilor

Reporter Playtech: În afară de carieră, ești mamă și soție. Aplici regulile parentingului modern sau mai folosești și metode după care ai fost crescută și educată?

Mirela Vaida: Nu știu ce este parentingul modern sau clasic! (râde) Eu știu cum m-au crescut părinții mei și cum îmi cresc copiii, adică într-un mod natural. Dacă greșesc cu ceva, le mai aplic și mici pedepse, adică încerc să îi restricționez de la anumite lucruri care știu că le plac. Mă refer aici la jocuri, desene, PlayStation și toate cele. În rest, am o viață normală și îmi las micuții cât de liberi se poate, îi responsabilizez, îi trimit să facă singuri cumpărături, bineînțeles, în siguranță, le dau sarcini, îi fac să se simtă importanți în casă și am încredere în ei. Le ofer libertate, dar mereu cu grijă, astfel încât să nu fie puși în pericol. Ei simt ce înseamnă cu adevărat viața și copilăria dusă la țară, noi locuind, practic, într-un sat. Copiii trebuie tratați cu maturitate! Îi cresc așa cum simt, ca orice mamă. Cred că o fac foarte bine!

Întoarcerea la școală, o adevărată provocare

Reporter Playtech: Cum gestionezi momentele dificile, cum ar fi episoadele de gripă, mai ales că ai trei copii mici?

Mirela Vaida: Începe școala în curând și o să fie sezonul gripelor. La noi, când ia unul, iau toți! Acestea sunt cele mai grele momente. Când se îmbolnăvește unul dintre ei și face febră, nu dormi nopțile din cauza grijilor. Urmează al doilea și al treilea și se adună vreo 3 săptămâni de lipsă de somn. E greu să îi vezi că suferă, orice vârstă ar avea, dar aceasta este natura! Așa se călesc. Mi-am asumat treaba asta! Avem două mari perioade grele. La noi problemele apar când începe școala sau în primăvară, între februarie și martie. Am avut gripă A și gripă B, una după cealaltă. S-au îmbolnăvit toți copiii! Sperăm că în acest an ne-am imunizat, însă las natura să decidă. Le dau micuților vitamine și mă asigur că mănâncă sănătos. Ei trebuie să lupte, nu avem de ales! Sunt un om trecut prin toate și știu că valul vine cu putere, dar atunci când trece suntem cu toții bine, mai sănătoși și mai puternici. Stau bine pe psihic, gândesc într-un mod pozitiv!

Cum găsește Mirela Vaida echilibrul între viața de familie și carieră

Reporter Playtech: Soțul tău este o prezență discretă în viața publică, dar ambii aveți programe încărcate. Reușiți să găsiți timp pentru a petrece în familie, dar și momente doar în doi?

Mirela Vaida: Soțul meu este o persoană discretă și așa vrea să rămână. Acesta este farmecul lui și mie îmi place foarte mult! El este echilibrul meu, susține familia din umbră, fără să își dorească să fie în lumina reflectoarelor. E foarte bine așa! El are măsură în toate. Ne vedem puțin, dar suntem mereu în contact. Uite, îți dau un exemplu. Marțea și joia am filmări dimineața pentru emisiunea de weekend și după-amiaza sunt la Acces Direct. Între cele două, am câteva ore libere. Eu îl chem să vină din Buftea, de la birou, în Pipera, ca să luăm masa împreună. Vine de fiecare dată! Chiar dacă stăm doar o jumătate de oră uneori, o stăm împreună! Suntem doar noi doi, povestim, facem planul pentru următoarele zile și ne gândim ce trebuie să facă micuții noștri.

Copiii fac foarte multe activități extrașcolare! Cât timp stăm împreună ne încărcăm. Avem 20 de ani de relație! Știm deja cum funcționează celălalt. Sunt zile în care suntem foarte obosiți și ne vedem doar o oră, seara, dar atunci trebuie și să spăl copiii, să îi culc, iar el vrea să vadă meciul. Suntem acolo, ne simțim și în tăcere, chiar dacă nu ne aflăm secundă de secundă alături de celălalt. Așa trebuie să funcționeze o echipă!

Provocarea acceptată, după mult timp, de vedeta Antena Stars

Reporter Playtech: Privind spre viitor, ce planuri ai? Ți-ar plăcea să încerci și alte format TV sau există un domeniu nou care te atrage?

Mirela Vaida: Cred că le-am încercat pe toate! În urmă cu peste 20 de ani am început în televiziune cu un matinal. Am făcut și emisiuni de seară, de prime-time, de divertisment, Revelioane. Vreo 5 sau 6 ani m-am ocupat de “Mireasă pentru fiul meu”, reality show-ul matrimonial. Acum mă aflu la cârma Acces Direct, care este o emisiune socială, de tip news magazine, care are un anumit impact emoțional. Într-adevăr, nu cred că am fost foarte mult ca protagonistă în emisiuni.

Încep acum o nouă provocare și merg la Nea Mărin la Poftiți pe la noi pentru că m-a tot invitat, dar mi-a fost teamă! Am zis să văd ce pot, să las frâiele, să văd cum nu mai este să ai controlul în emisiunea ta. Vreau să văd cum mă descurc când decid alții ce trebuie să fac. Abia aștept să experimentez formatul ca să observ cum sunt când las regulile, când nu știu ce mi se dă să fac și sunt nevoită să duc la capăt o competiție. Vă povestesc mai multe când mă întorc de la filmări! În rest, nu îmi doresc nimic. Am făcut de toate, unele au fost experiențe plăcute, altele mai puțin bune, însă toate m-au întregit. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș merge pe același drum. Nu regret nimic!