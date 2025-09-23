Gabriela Firea, întinerită de intervențiile estetice. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac furori în mediul online

Ultima oră
23 sept. 2025 | 09:52
de Dumitrache Diana

Monden
Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei și actual membru al Parlamentului European (Foto: Facebook)

Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei și actual membru al Parlamentului European, a surprins recent opinia publică printr-o schimbare vizibilă de look. În ultima perioadă, aceasta a apelat la mai multe intervenții estetice, iar rezultatele sunt evidente pentru toată lumea.

Ce intervenţii estetice ar avea Gabriela Firea?

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Gabriela Firea este una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite femei din politica românească. A ştiut mereu să se impună într-o lume dură, iar acest lucru i-a adus numai laude. De curând, fosta prezentatoare de la Antena 1 a făcut nişte schimbări la nivelul feței, aceasta fiind mereu o femeie cochetă.

Chipul ei nu mai prezintă ridurile fine care îi trădau vârsta, buzele sunt mai pline și mai bine conturate, iar zona ochilor pare vizibil întinerită, semn că a recurs și la o blefaroplastie pentru ridicarea pleoapelor.

Dacă la început reacțiile internauților au fost împărțite, mulți criticând schimbările, acum situația pare să se fi inversat. Cele mai recente imagini publicate de Gabriela Firea pe rețelele sociale au atras mii de aprecieri și sute de comentarii pozitive. Admiratorii săi îi laudă aspectul întinerit și îi transmit mesaje de susținere și respect.

Conform aprecierilor din mediul online, Firea pare cu cel puțin 15 ani mai tânără decât în trecut. Transformarea sa este considerată reușită, fără a cădea în capcana exagerărilor de care alte persoane publice au fost adesea criticate.

Ce spun internauţii despre fostul primar?

Deși imaginea publică a unui politician este adesea supusă criticilor, în cazul Gabrielei Firea, schimbările de look par să fi contribuit la consolidarea unei legături mai apropiate cu susținătorii săi. Postările ei adună rapid mii de like-uri, demonstrând că este în continuare o figură apreciată și urmărită cu interes.

„Stimă și mult respect, doamnă!”, a scris un internaut. „Acum arătați mult mai bine… mai naturală!”, a adăugat altul. Un alt comentariu evidențiază fascinația publicului: „Succes, ești fascinantă!”. De asemenea, mesajele de apreciere continuă: „Ce frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze cu tot ce înseamnă frumos, sunteți un om deosebit” sau „Superbă doamnă!”.

Firea, care și-a construit cariera atât în presă, cât și în politică, pare acum să își fi adăugat un nou atu: încrederea sporită pe care i-o oferă un aspect întinerit și mai fresh. Transformarea ei a stârnit un val de comentarii pozitive și arată că, în ochii multora, schimbările estetice, atunci când sunt realizate cu măsură, pot aduce un plus de imagine.

Cu un look mai tânăr și cu susținerea constantă a admiratorilor din mediul online, Gabriela Firea demonstrează că știe să rămână în atenția publicului, atât prin activitatea sa politică, cât și prin modul în care își cultivă imaginea personală.

