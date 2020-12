Mărturiile româncei care a dat spargerea secolului în Anglia. I-a surprins pe toți

O prostituată a fost prinsă purtând cercei cu diamante de 3.250 de lire furate în jaful de 25 de milioane de lire sterline la conacul lui Tamara Ecclestone. Aceasta a declarat juraților că este ”o găină proastă” și nu știe nimic despre furtul efectuat de banda de spărgători ”profesioniști”, scrie Dailymail.

Mărturiile româncei care a dat spargerea secolului în Anglia

Luni, Maria Meşter, o româncă în vârstă de 47 de ani, a negat în fața judecătorilor, orice implicare în spargerile puse la cale de patru presupuși hoți care au furat bijuterii, bunuri și bani în valoare de 25 de milioane de lire sterline din trei case de vedete din vestul Londrei, în decursul unei perioade de două săptămâni, în luna decembrie a anului trecut.

Aceasta a fost surprinsă purtând un colier identic cu cel furat din locuința Tamarei Ecclestone. Românca a declarat că se afla în Londra, în perioada spargerilor, doar pentru că a fost plătită cu 5.000 de lire ca escortă.

”Sunt o găină proastă”

În după-amiaza zilei de luni, aflată sub interogatoriul procurorului Paul Jarvis, românca s-a descris ca fiind o ”găină proastă” în comparație cu spărgătorii ”profesioniști” pe care poliția îi caută.

Maria Meșter a spus se află la Londra doar pentru că a fost plătită cu aproximativ 5.000 de lire pentru a fi escortă pentru unul dintre presupușii spărgători, rămânând într-un apartament din Orpington, Bromley, unde se spune că spărgătorii se întâlneau pentru a pune la cale furturile.

Românca, fiul său Emil Bogdan Savastru, în vârstă de 30 de ani, agentul de pază Sorin Marcovici, în vârstă de 53 de ani, și Alexandru Stan, în vârstă de 49 de ani, neagă implicarea în acest jaf.

Românca s-a fotografiat cu cerceii furați

Cerceii sunt evaluați la 3.250 de lire sterline și sunt descriși de cei care i-au fabricat ca fiind ”cercei moderni, produși de NOA, fiecare cu design de lacrimă alungită, placați cu diamante rotunde” . Totodată, jurații au fost informați că românca a postat, în 1 ianuarie, pe Facebook, o imagine în care purta unul dintre colierele furate.

Procurorul; ”De ce ar invita acești bărbați o femeie nevinovată ca dumneavoastră să petreacă o săptămână în baza lor de operațiuni?”

Maria Meșter: ”M-a invitat să fiu escorta lui, nu să particip (la spargeri). Am venit aici ca escortă. Nu am venit aici să-i privesc, nu am venit aici să-i îngrijesc. Nu este foarte complicat. Un bărbat care dorește să se distreze nu încredințează unei escorte viața lui, detaliile sale personale, informațiile sale”.

Maria Meșter susține că a fost doar o escortă

Românca susține că atât ea, cât și fiul ei sunt ”două victime în acest sens”. Procurorul Jarvis i-a spus femeii că este ”mai mult decât o escortă”, iar ea i-a răspuns că: ”Nu, am fost o simplă escortă, vă rog să-mi demonstrați că nu am fost”.

Procurorul: ”Aţi fost fericită să ajutați la planificarea și comiterea acestor spargeri, nu-i așa?”

Maria Meșter: ”Asta spui tu. Acesta este motivul pentru care m-am întors purtând acei cercei când am fost arestată? Vorbești aici despre profesioniști, eu sunt doar o ”găină proastă.”, a răspuns românca potrivit DailyMail, citat de Adevărul.