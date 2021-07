Marius Șumudică are idei ciudate despre „căsnicia” cu CFR Cluj. Ce a declarat antrenorul după jocul slab din Gibraltar

Marius Șumudică se vede ca într-o căsnicie cu CFR Cluj. Tehnicianul campioanei a fost nemulțumit după jocul elevilor săi în prima manșă a turului 2 preliminar din Champions League. Echipa din Gruia a învins, cu chiu, cu vai – scor 2-1 – modesta campioană a Gibraltarului, pe terenul acesteia. Șumudică nici nu concepe o ratare a calificării în turul 3.

Marius Șumudică e la începutul relației cu CFR Cluj. Temperamentul antrenor a avut deja parte, însă, de mari emoții în privința legăturii. Și aceasta din cauza jocului slab făcut de clujeni în Gibraltar. În ciuda victoriei cu 2-1 în fața celor de la Lincoln, ditamai campionii României de 4 ori la rând erau conduși la pauză cu 1-0 de o formație ce nici nu exista în fotbal acum câțiva ani. Șumudică a fost nevoit să facă o criză de nervi la pauză, să spargă 2 sticle, pentru a-și scoate jucătorii din toropeală.

Returul va avea loc pe 28 iulie, la Cluj, iar Marius Șumudică nici nu concepe o ratare a calificării în turul 3 al Champions League. În caz contrat, e convins că ar trebui să se lase de fotbal, atât el, cât și fotbaliștii săi.

În aelași timp, antrenorul consideră că echipa e „în grafic” și a comparat relația sa cu CFR Cluj cu o căsnicie. Marius Șumudică speră să se nu se ajungă prea rapid la un divorț, pentru că e nevoie de timp pentru ca cele două părți să se cunoască și să se înțeleagă mai bine.

Am jucat prost, trebuie să recunoaştem că am jucat prost. Dar o echipa mare şi când joacă prost câştigă. Ca şi într-un mariaj, e greu să-ţi cunoşti consoarta de la început, aşa repede, într-o lună de zile. Şi în viaţa de zi cu zi, când ajungi să te căsătoreşti. Multe cupluri care s-au căsătorit aşa, când o iei de pe stradă sau ai luat-o după 2-3 saptămâni, într-un an ai divorţat. Ai nevoie de puţin timp, sper să nu ajungem la un divorţ aşa rapid şi să înţelegem că deocamdată noi suntem în grafic”, a mai declarat Marius Şumudică la aceeași conferință de presă.