Marinela Chelaru, uitată de colegi şi apropiaţi. Câţi oameni au fost prezenţi la înmormântarea actriţei

Zi tristă pentru lumea teatrului şi a comediei româneşti. În această dimineaţă, 13 octombrie 2025, Marinela Chelaru, una dintre cele mai îndrăgite actriţe din trupa ”Vouă”, a fost condusă pe ultimul drum. Doar o mână de oameni s-au adunat la cimitirul Tudor Vladimirescu din Capitală pentru a-i aduce un ultim omagiu celei care a făcut generaţii întregi să zâmbească.

De ce a fost atât de puțină lume la înmormântarea Marinelei Chelaru?

Deși a fost un nume cunoscut și respectat în lumea comediei, ceremonia de înmormântare a Marinelei Chelaru s-a desfășurat într-un cadru restrâns, copleșit de tăcere și emoție.

Doar câțiva colegi din trupa ”Vouă”, prieteni apropiați și câțiva admiratori fideli au venit să-i spună adio actriței care a adus bucurie pe scenă și pe micile ecrane. Cei prezenți au depus flori și coroane, în timp ce slujba a avut loc în liniște, fără fast, dar plină de durere.

Printre cei care au venit să o conducă pe ultimul drum s-a aflat și cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan, una dintre cele mai apropiate persoane din viața Marinelei Chelaru.

”Era o colegă extraordinară, veselă, râdea. Nu era o femeie bogată, era destul de săracă, dar oriunde mergea, la orice televiziune, venea cu ceva. Punea pe masă ba o plăcintă, ba sarmale, prăjituri. Mă uitam ce om bun era, deosebit și era dornică să trăiască. Din păcate, viața asta ne-a făcut să ne îndepărtăm tot mai mult unii de alții și în ultimul timp nu am mai vorbit cu ea. Știam că este bolnavă, a avut patru AVC-uri. Plus că nu o mai suna nimeni, nu o mai chema pe nicăieri, ea suferea cumplit din cauza asta. Nu știu de ce la noi în România nu îi ridică pe cei mai în vârstă. În America nu este așa. La noi, cum ai îmbătrânit, pa, la revedere! Ea era totuși un nume și o actriță talentată. Lumea să își amintească de ea măcar acum după moartea ei”, a declarat Saveta Bogdan pentru Cancan.ro.

Cum o descriu foștii colegi din trupa ”Vouă”?

Și colegii din trupa ”Vouă” au venit să-și ia rămas bun. Pentru ei, pierderea Marinelei Chelaru înseamnă mai mult decât o despărțire profesională – este pierderea unui suflet cald, mereu gata să ajute și să aducă zâmbete.

”Mari, cum îi spuneam noi ei, a plecat și a lăsat un gol imens. Ea era o figură foarte prezentă și îmi este greu să vorbesc despre ea la trecut. A fost o actriță deosebită, un om cu suflet mare. Prima întâlnire cu ea a avut loc în anul 2000, m-a impresionat că a venit la repetiții cu mâncare, cozonaci, salată, cu de toate. Am crezut că era ziua ei, dar nu. Am înțeles abia apoi că ea așa făcea. Ne ajuta și pe scenă, și la repetiții, nu era genul acela de actriță care să fie doar pentru ea. Era tare generoasă. Ultima apariție live la tv a avut-o cu mine acum câteva luni. M-am dus la ea la apartament, am vrut să îi fac o surpriză. S-a întâmplat în urmă cu două luni”, a povestit Victor Yila.

”Am pierdut o colegă deosebită”

Marinela Chelaru a plecat dintre noi la doar 66 de ani, după o viață dedicată teatrului și comediei. A rămas în memoria publicului pentru umorul său inconfundabil, dar și pentru modestia și generozitatea care o defineau. Actorul Tudorel Filimon, îndurerat de pierderea sa, a spus:

”Din păcate am pierdut o colegă deosebită. Am lucrat cu ea atâta amar de vreme, la grupul Vouă, dar și la un serial ce se numea Fete de măritat. Am participat împreună la emisiuni, la teatru, în spectacole cu ea și Adrian Fetecău. Ea era foarte slăbită în ultimul timp, dar nu mă așteptam să moară. Sunt răvășit de această moarte și de alaltăieri mă tot gândesc câte ar mai fi putut face. Nu se oprește lumea la 66 de ani, ar mai fi putut face atât de multe. Mare păcat! Să ne amintim cu plăcere de ea și despre ce a însemnat pentru noi prezența ei pe acest pământ.”

Astăzi, Marinela Chelaru lasă în urmă o carieră plină de zâmbete, dar și o tăcere grea în lumea comediei românești.