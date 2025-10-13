Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat

Marinela Chelaru, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din grupul umoristic „Vouă”, s-a stins din viață sâmbătă, 11 octombrie 2025, la vârsta de 66 de ani, după o lungă luptă cu problemele de sănătate. Ultimii ani i-au fost marcați de suferință, după patru accidente vasculare cerebrale și o operație complicată la inimă. Din păcate, organismul ei slăbit nu a mai rezistat, iar inima i-a cedat.
Duminică, 12 octombrie, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu din București, acolo unde prietenii, colegii și fanii i-au adus un ultim omagiu. Luni, 13 octombrie, artista a fost condusă pe ultimul drum, urmând să fie înmormântată alături de părinții săi, pe care îi iubea nespus. Atmosfera a fost una plină de emoție, iar cei prezenți au rememorat momentele pline de bucurie pe care Marinela le-a oferit publicului de-a lungul carierei sale.
Printre cei care au venit să-și ia rămas-bun de la regretata actriță s-a numărat și Saveta Bogdan, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România și o veche colegă de breaslă a Marinelei Chelaru. Artista nu putea lipsi de la ceremonie, iar apariția ei a atras imediat atenția celor prezenți.
Cunoscută pentru eleganța sa și pentru felul atent în care se prezintă în public, Saveta Bogdan a ales o ținută sobră, potrivită momentului, însă detaliul care a stârnit curiozitatea tuturor a fost coafura sa. Cântăreața a purtat o perucă voluminoasă, atent aranjată, care a ieșit în evidență chiar și în atmosfera sumbră a evenimentului. Imaginile pot fi văzute AICI.
Saveta Bogdan a vorbit cu lacrimi în ochi despre prietena sa, amintindu-și de generozitatea și optimismul Marinelei Chelaru, chiar și în cele mai grele momente ale vieții.
„Era o colegă extraordinară, veselă, râdea. Nu era o femeie bogată, era destul de săracă, dar oriunde mergea, venea cu ceva. Punea pe masă ba o plăcintă, ba sarmale, prăjituri. Era un om bun și dornic de viață”, a mărturisit artista pentru sursa menționată.
Totuși, Saveta Bogdan a recunoscut cu tristețe că în ultimii ani, Marinela se simțea tot mai singură și uitată.
„Știam că este bolnavă, a avut patru AVC-uri. Plus că nu o mai suna nimeni, nu o mai chema pe nicăieri, ea suferea cumplit din cauza asta. Nu știu de ce la noi în România nu îi ridică pe cei mai în vârstă. În America nu este așa. La noi, cum ai îmbătrânit, pa, la revedere! Ea era totuși un nume și o actriță talentată. Lumea să își amintească de ea măcar acum după moartea ei”, a mai spus artista.