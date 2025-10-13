Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
13 oct. 2025 | 14:56
de Daoud Andra

Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat

Monden
Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat
Saveta Bogdan

Marinela Chelaru, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din grupul umoristic „Vouă”, s-a stins din viață sâmbătă, 11 octombrie 2025, la vârsta de 66 de ani, după o lungă luptă cu problemele de sănătate. Ultimii ani i-au fost marcați de suferință, după patru accidente vasculare cerebrale și o operație complicată la inimă. Din păcate, organismul ei slăbit nu a mai rezistat, iar inima i-a cedat.

Un ultim omagiu pentru o mare actriță

Duminică, 12 octombrie, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu din București, acolo unde prietenii, colegii și fanii i-au adus un ultim omagiu. Luni, 13 octombrie, artista a fost condusă pe ultimul drum, urmând să fie înmormântată alături de părinții săi, pe care îi iubea nespus. Atmosfera a fost una plină de emoție, iar cei prezenți au rememorat momentele pline de bucurie pe care Marinela le-a oferit publicului de-a lungul carierei sale.

Printre cei care au venit să-și ia rămas-bun de la regretata actriță s-a numărat și Saveta Bogdan, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România și o veche colegă de breaslă a Marinelei Chelaru. Artista nu putea lipsi de la ceremonie, iar apariția ei a atras imediat atenția celor prezenți.

Cunoscută pentru eleganța sa și pentru felul atent în care se prezintă în public, Saveta Bogdan a ales o ținută sobră, potrivită momentului, însă detaliul care a stârnit curiozitatea tuturor a fost coafura sa. Cântăreața a purtat o perucă voluminoasă, atent aranjată, care a ieșit în evidență chiar și în atmosfera sumbră a evenimentului. Imaginile pot fi văzute AICI.

Vezi și:
Marinela Chelaru, uitată de colegi şi apropiaţi. Câţi oameni au fost prezenţi la înmormântarea actriţei
Sora Marinelei Chelaru spune adevărul despre situaţia financiară a actriţei, după ce s-a spus că a murit în sărăcie. Planurile pe care le avea, nu se aştepta să moară

Cuvinte emoționante despre regretata artistă

Saveta Bogdan a vorbit cu lacrimi în ochi despre prietena sa, amintindu-și de generozitatea și optimismul Marinelei Chelaru, chiar și în cele mai grele momente ale vieții.

„Era o colegă extraordinară, veselă, râdea. Nu era o femeie bogată, era destul de săracă, dar oriunde mergea, venea cu ceva. Punea pe masă ba o plăcintă, ba sarmale, prăjituri. Era un om bun și dornic de viață”, a mărturisit artista pentru sursa menționată.

Totuși, Saveta Bogdan a recunoscut cu tristețe că în ultimii ani, Marinela se simțea tot mai singură și uitată.

„Știam că este bolnavă, a avut patru AVC-uri. Plus că nu o mai suna nimeni, nu o mai chema pe nicăieri, ea suferea cumplit din cauza asta. Nu știu de ce la noi în România nu îi ridică pe cei mai în vârstă. În America nu este așa. La noi, cum ai îmbătrânit, pa, la revedere! Ea era totuși un nume și o actriță talentată. Lumea să își amintească de ea măcar acum după moartea ei”, a mai spus artista.

Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Cele 5 zodii care au noroc în dragoste în săptămâna 13-19 octombrie. Cupidon este cu ochii pe aceşti nativi
Cele 5 zodii care au noroc în dragoste în săptămâna 13-19 octombrie. Cupidon este cu ochii pe aceşti nativi
Horoscop
acum 3 ore
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Monden
acum 7 ore
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Horoscop
acum 21 de ore
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Horoscop
acum 2 zile
Parteneri
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
Click.ro
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
Digi24
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro