Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat

Marinela Chelaru, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din grupul umoristic „Vouă”, s-a stins din viață sâmbătă, 11 octombrie 2025, la vârsta de 66 de ani, după o lungă luptă cu problemele de sănătate. Ultimii ani i-au fost marcați de suferință, după patru accidente vasculare cerebrale și o operație complicată la inimă. Din păcate, organismul ei slăbit nu a mai rezistat, iar inima i-a cedat.

Un ultim omagiu pentru o mare actriță

Duminică, 12 octombrie, trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru a fost depus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu din București, acolo unde prietenii, colegii și fanii i-au adus un ultim omagiu. Luni, 13 octombrie, artista a fost condusă pe ultimul drum, urmând să fie înmormântată alături de părinții săi, pe care îi iubea nespus. Atmosfera a fost una plină de emoție, iar cei prezenți au rememorat momentele pline de bucurie pe care Marinela le-a oferit publicului de-a lungul carierei sale.

Printre cei care au venit să-și ia rămas-bun de la regretata actriță s-a numărat și Saveta Bogdan, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România și o veche colegă de breaslă a Marinelei Chelaru. Artista nu putea lipsi de la ceremonie, iar apariția ei a atras imediat atenția celor prezenți.

Cunoscută pentru eleganța sa și pentru felul atent în care se prezintă în public, Saveta Bogdan a ales o ținută sobră, potrivită momentului, însă detaliul care a stârnit curiozitatea tuturor a fost coafura sa. Cântăreața a purtat o perucă voluminoasă, atent aranjată, care a ieșit în evidență chiar și în atmosfera sumbră a evenimentului. Imaginile pot fi văzute AICI.

Cuvinte emoționante despre regretata artistă

Saveta Bogdan a vorbit cu lacrimi în ochi despre prietena sa, amintindu-și de generozitatea și optimismul Marinelei Chelaru, chiar și în cele mai grele momente ale vieții.

„Era o colegă extraordinară, veselă, râdea. Nu era o femeie bogată, era destul de săracă, dar oriunde mergea, venea cu ceva. Punea pe masă ba o plăcintă, ba sarmale, prăjituri. Era un om bun și dornic de viață”, a mărturisit artista pentru sursa menționată.

Totuși, Saveta Bogdan a recunoscut cu tristețe că în ultimii ani, Marinela se simțea tot mai singură și uitată.