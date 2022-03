Maria Iordănescu, dezvăluiri despre cariera pe care a ales-o: ‘Există presiuni când ești fata cuiva care a făcut performanță’ EXCLUSIV

Marele antrenor român, Anghel Iordănescu, are patru copii: Edward, Alexandru, Andrei și mezina Maria. Cu toate că este mândru de fiecare în parte, protejata lui va rămâne întodeauna Maria, dat fiind faptul că este singura fată. Chiar dacă a avut tot suportul din lume, tânăra a simțit presiune din partea societății în momentul în care a decis să-și facă o carieră în lumea sportului.

Maria Iordănescu, dezvăluiri despre cariera pe care a ales-o

În momentul de față, Maria Iordănescu prezintă Focus Sport la Prima TV, cel mai important grupaj de știri sportive din cadrul postului de televiziune. A ales acest drum firesc, deoarece toată viața ei s-a învârtit în lumea sportivă.

„Pot spune că am o relație specială cu sportul și asta pentru că încă din copilărie mama s-a ocupat ca noi să avem o viață activă. Așa că am făcut înot, baschet, tenis, ski și ulterior am descoperit și squash-ul, sport de care m-am îndrăgostit instant”, a povestit Maria Iordănescu pentru Playtech.

Tânăra a crescut pe stadioanele de fotbal, suferind și bucurându-se în egală măsură atât alături de tatăl ei, cât și de fratele mai mare.

„Mi-am petrecut mare parte din copilărie pe stadion, mergeam la meciuri frecvent, împreună cu tatăl și frații mei, îm Ghencea. Ulterior, după ce tata a redevenit antrenorul echipei naționale, după ce fratele meu a început să antreneze, am devenit destul de înflăcărată la meciuri. Însă, am reușit cumva să interiorizez trăirile, încerc să-mi păstrez cumpătul, să gestionez momentele de tensiune și să fiu cât mai discretă. Câteodată nu pot să-mi stăpânesc lacrimile și se întâmplă ca cei din jur să observe pe chipul meu ceea ce este și în interior”, ne-a mai povestit prezentatoarea TV.

Nu a înjurat niciodată pe stadion

Doar microbiștii adevărați pot înțelege tăvălugul de emoții pe care îl poate creea un meci de fotbal, cu atât mai mult cu cât în teren este cineva din familie sau extrem de apropiat.

De cele mai multe ori, în tribune, chiar și femeile uită că sunt doamne și trăiesc intens fiecare minut al reprizei. Nu și Maria. Poate că de-a lungul timpului a vrut să țipe, să se certe cu ceilalți suporteri, poate chiar să și înjure, însă numele a împiedicat-o să-și exprime fiecare emoție. Atunci când a auzit injurii la adresa tatălui ei, Maria povestește că nu a ripostat, tocmai pentru a nu-și pune părintele într-o situație neplăcută.

„La meciuri se poate întâmpla orice (n.r. râde). Pentru că fanii vin să își exprime liber suportul către o anumită echipă. S-a întâmplat să aud remarci la adresa tatălui, însă am strâns tare din dinți și am încercat să îmi văd în continuare de treaba mea, și anume să mă rog pentru el ca meciul să se termine în favoarea noastră. Există presiuni, dacă ești fiica cuiva și nu a oricărei persoane, ci a uneia care a demonstrat și a făcut performanță, întotdeauna așteptările sunt mari. Oamenii te analizează, te critică uneori poate mai mult, sunt mai duri și mai atenți la detalii. Uneori, am pus și eu presiuni asupra mea pentru că mi-am dorit să îmi fac părinții mândri. Caracterul unui om poate fi conturat și prin intermediul educației copiilor, astfel cei din jur ajung să „îl cunoască” pe tata și prin noi”, ne-a explicat fiica lui Anghel Iordănescu.

Protejata tatălui

Cu trei frați mai mari și cu un tată care a încercat mereu să recompenseze cumva faptul că lipsea de acasă atunci când avea meciuri sau cantonamente, Maria Iordănescu a devenit răsfățata familiei, însă acest lucru nu a făcut-o să se bazeze mereu pe familia ei, ci să se transforme într-o femeie puternică.

„Cred că este o regulă general valabilă pentru orice familie: cel mai mic este întotdeauna cel mai răsfățat, cu atât mai mult atunci când este vorba de o singură fiică printre trei băieți. Poate am fost mai răsfățată, dar mai corect spus, am fost protejata tatălui pentru că eram cea mai mică și cea mai sensibilă dintre frați. Nu pot spune că am avut nevoie de prea mult ajutor din partea fraților la școală, deși au fost mereu protectivi cu mine. Am crescut printre băieți și cred că întotdeauna am fost destul de capabilă să înfrunt problemele de una singură și să nu apelez la ajutorul nimănui”, ne-a mai spus prezentatoarea TV.

Edward Iordănescu i-a acordat primul interviu

De-a lungul timpului s-a vehiculat că Maria își dorește o carieră în modeling și că ar cocheta cu actoria, domenii care se pare nu erau deloc în raza ei vizuală. A știut mereu că profesia ei se va învârti în jurul sportului.