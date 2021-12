Ce se întâmplă cu nunta Mariei Iordănescu, unde Gigi Becali trebuia să fie naș. Îi mai cunună religios după scandalul cu Edi? EXCLUSIV

Maria, fiica lui Anghel Iordănescu, va face nuntă mare în vara anului viitor, după ce s-a cununat civil în urmă cu câteva luni, în prezența lui Gigi Becali și a soției acestuia, care ar fi urmat să-i devină nași.

Prezentatoarea de la Prima TV a evitat să dea vreun răspuns dacă patronul FCSB va fi cel care îi va pune pirostriile, după conflictul pe care acesta l-a avut cu fratele său, Edi Iordănescu.

Maria, singura fiică a generalului Anghel Iordănescu, s-a cununat civil la jumătatea lunii septembrie cu Teodor Măgureanu („Teddy”), iar martori i-au fost Gigi Becali și soția acestuia.

Din cauza pandemiei, cei doi tineri căsătoriți au decis să amâne nunta cu un an, mai ales că aceștia își doresc ca la acest eveniment important din viața lor să le fie aproape nu doar familiile lor, ci și toți prietenii pe care-i au.

Maria Iordănescu a mărturisit pentru impact.ro că încă nu au stabilit data și nici nu au făcut rezervare la vreun local, dar că foarte probabil ca evenimentul să aibă loc în luna iunie sau iulie a anului 2022.

În privința nașilor, aceasta a evitat să dea un răspuns dacă patronul de la FCSB îi va mai conduce sau nu în fața altarului, după cele întâmplate între acesta și Edi Iordănescu.

”Am stabilit că nunta o vom face la anul din cauza pandemiei și a restricțiilor. Nu am hotărât încă data, probabil în iunie sau iulie, nu am făcut încă rezervarea.

Prezentatoarea de la Prima Tv ne-a mai spus că din cauza programului încărcat de la locul de muncă, nu a apucat să-și vadă rudele care s-au sărbătorit de Sf. Andrei și nici să petreacă ziua de 1 Decembrie în familie, spre deosebire de alți ani.

„Până acum eram în familie, noi suntem foarte uniți. Perioada aceasta e însă mai aglomerată pentru mine din punct de vedere profesional.

În schimb, săptămâna viitoare voi avea un program mai lejer și voi recupera timpul cu familia, zilele pe care nu am apucat să le petrec cu frații și părinții, mai ales că am trei membri cu numele Andrei și nu am apucat să-i văd, și anume fratele, nepotul și cumnata.

Uneori, trebuie să sacrificăm familia pentru viața profesională, dar când ești la început de drum ai și entuziasmul muncii și vrei să demonstrezi și poate câteodată mai neglijăm lucrurile astea”, a completat aceasta