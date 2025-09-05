Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
05 sept. 2025 | 14:31
de Violeta Badea

Maria Constantin, criticată de fani pentru că a renunţat la costumul popular. Ţinuta atipică aleasă de cântăreaţă. Foto
Maria Constantin, pusa la zid de fani pentru ca a renuntat la costumul popular

Maria Constantin a reușit din nou să stârnească reacții împărțite pe rețelele de socializare, după ce a renunțat la costumul popular cu care și-a obișnuit fanii. Cântăreața de muzică populară a apărut într-o ținută neobișnuită, complet diferită de imaginea tradițională pentru care este cunoscută. De această dată, comentariile nu au fost tocmai măgulitoare, mulți internauți reproșându-i schimbarea radicală de stil.

Maria Constantin, o apariție cu totul diferită

Recent, artista le-a dat de veste fanilor că pregătește un nou videoclip. Pentru a-și promova proiectul, Maria Constantin a publicat o fotografie în care poartă o ținută spectaculoasă, dar îndrăzneață: o pălărie cu boruri largi, accesorizată cu bandă animal print și pană decorativă, o bustieră colorată, strălucitoare, realizată dintr-un material ce seamănă cu mozaicul, și o pereche de pantaloni evazați din denim, legați în talie cu o curea subțire, completată de un eșarfă albastră.

Look-ul a fost completat de machiaj intens și părul blond coafat în bucle lejere. Deși imaginea transmite un aer modern și nonconformist, mulți dintre urmăritori au fost dezamăgiți de renunțarea la costumul popular, semnătura vizuală a cântăreței.

Critici dure din partea fanilor

Internauții nu au ezitat să își exprime dezaprobarea față de schimbarea Mariei Constantin, iar comentariile au apărut imediat sub postarea vedetei.

”Vai… Marie Marioara!
Ce ţi se întâmplă oare?
Ai uitat să ne încânţi
Cu vocea-ţi suavă?”, a scris un internaut.

”Cât de frumoasă erai când te am cunoscut.. perfectă… oprește te din ați strica frumusețea lăsată de Dumnezeu.”, a scris o altă persoană.

”Naşpa ”, a comentat altcineva.

”Ai devenit regina kitch-ului ”, a mai precizat un internaut.

Reacțiile negative nu au fost puține, mulți considerând că artista își pierde autenticitatea și farmecul prin astfel de alegeri vestimentare.

Maria Constantin, între tradiție și modernitate

Cântăreața a demonstrat în repetate rânduri că îi place să experimenteze și să surprindă prin aparițiile sale. Totuși, publicul său fidel pare atașat de imaginea de interpretă autentică de folclor, iar schimbările prea îndrăznețe nu sunt întotdeauna bine primite.

Deși criticile au fost numeroase, Maria Constantin rămâne una dintre cele mai cunoscute și apreciate voci din muzica populară. Rămâne de văzut dacă în noul videoclip artista va continua pe aceeași linie modernă sau va reveni la portul tradițional care a consacrat-o.

