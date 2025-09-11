Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul

Maria Constantin a vorbit deschis, în cadrul podcastului lui Adrian Enache, despre experiența ei la „Vocea României”, mărturisind că, deși a primit aprecieri din partea juraților, a trăit și un moment neplăcut, care a lăsat urme adânci.

Maria Constantin, dezamăgită de „Vocea României”

Artista Maria Constantin a povestit că, la momentul participării, concurenții nu aveau libertatea de a-și alege piesele. Ea a fost pusă să interpreteze „Sanie cu zurgălăi”, într-o variantă inspirată de Edith Piaf. După ce a urcat pe scenă, prestația i-a convins pe Smiley, Marius Moga și Tudor Chirilă să se întoarcă, însă surpriza a venit după ce a coborât.

„La ‘Vocea României’ nu îți alegi tu piesa. Trebuie să ai și poveste de viață, tot ce trebuie. Mi-au dat ‘Sanie cu zurgălăi’, dar varianta cântată de Edith Piaf. Am primit trei voturi și am zis ok. Numai că am rămas cu casca în ureche după ce am plecat de pe scenă”, a povestit Maria Constantin.

Atunci, ea a auzit un comentariu făcut de Loredana Groza, care nu știa că microfonul era încă deschis: „Asta mai lipsea, să primim și maneliști!”

Deși a fost rănită de cuvintele artistei pe care o admira, Maria Constantin a ales să nu reacționeze:

„Nu am zis nimic, eram un copil atunci. O admir foarte mult pe Loredana, este un artist extraordinar, face show, imaginea ei e impecabilă, top.”

Contractul, o altă dezamăgire pentru artistă

Pe lângă experiența din culise, cântăreața a dezvăluit și detalii despre contractul pe care trebuia să îl semneze pentru a continua în competiție. La vremea respectivă, tocmai îl cunoștea pe Marcel Toader, fostul ei soț, care a sfătuit-o să consulte un avocat.

„Mi-au spus să nu semnez niciodată. Contractul era pe cinci ani, luau 70% din onorariile de la toate evenimentele și își rezervau toate drepturile de autor”, a explicat artista.

Maria Constantin a mărturisit că acea experiență a fost una cu două tăișuri: pe de o parte, i-a adus vizibilitate, dar, pe de altă parte, a descoperit cât de dure pot fi culisele unui show de televiziune.