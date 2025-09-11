Ultima oră
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
11 sept. 2025 | 18:00
de Dumitrache Diana

Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul

Monden
Maria Constantin, dezamăgită de experiența de la “Vocea României”. Ce a auzit din partea Loredanei Groza, fără să știe că este deschis microfonul
7imagini
Interpreta de muzică populară Maria Constantin (Foto: Colaj Playtech)

Maria Constantin a vorbit deschis, în cadrul podcastului lui Adrian Enache, despre experiența ei la „Vocea României”, mărturisind că, deși a primit aprecieri din partea juraților, a trăit și un moment neplăcut, care a lăsat urme adânci.

Maria Constantin, dezamăgită de „Vocea României”

Artista Maria Constantin a povestit că, la momentul participării, concurenții nu aveau libertatea de a-și alege piesele. Ea a fost pusă să interpreteze „Sanie cu zurgălăi”, într-o variantă inspirată de Edith Piaf. După ce a urcat pe scenă, prestația i-a convins pe Smiley, Marius Moga și Tudor Chirilă să se întoarcă, însă surpriza a venit după ce a coborât.

„La ‘Vocea României’ nu îți alegi tu piesa. Trebuie să ai și poveste de viață, tot ce trebuie. Mi-au dat ‘Sanie cu zurgălăi’, dar varianta cântată de Edith Piaf. Am primit trei voturi și am zis ok. Numai că am rămas cu casca în ureche după ce am plecat de pe scenă”, a povestit Maria Constantin.

Atunci, ea a auzit un comentariu făcut de Loredana Groza, care nu știa că microfonul era încă deschis: „Asta mai lipsea, să primim și maneliști!”

Deși a fost rănită de cuvintele artistei pe care o admira, Maria Constantin a ales să nu reacționeze:

Vezi și:
Maria Constantin, criticată de fani pentru că a renunţat la costumul popular. Ţinuta atipică aleasă de cântăreaţă. Foto

„Nu am zis nimic, eram un copil atunci. O admir foarte mult pe Loredana, este un artist extraordinar, face show, imaginea ei e impecabilă, top.”

Maria Constantin, la Vocea României (Sursa foto: captura video)

Maria Constantin, la Vocea României (Sursa foto: captura video)

Contractul, o altă dezamăgire pentru artistă

Pe lângă experiența din culise, cântăreața a dezvăluit și detalii despre contractul pe care trebuia să îl semneze pentru a continua în competiție. La vremea respectivă, tocmai îl cunoștea pe Marcel Toader, fostul ei soț, care a sfătuit-o să consulte un avocat.

„Mi-au spus să nu semnez niciodată. Contractul era pe cinci ani, luau 70% din onorariile de la toate evenimentele și își rezervau toate drepturile de autor”, a explicat artista.

Maria Constantin a mărturisit că acea experiență a fost una cu două tăișuri: pe de o parte, i-a adus vizibilitate, dar, pe de altă parte, a descoperit cât de dure pot fi culisele unui show de televiziune.

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Este BOMBA momentului în politica românească!
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Andreea Frățilă, vedeta Antena Stars, declarații inedite despre viața personală și dragoste: „Mult timp am tânjit după ea”. EXCLUSIV
Andreea Frățilă, vedeta Antena Stars, declarații inedite despre viața personală și dragoste: „Mult timp am tânjit după ea”. EXCLUSIV
Monden
acum 4 ore
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV
Catinca Roman și Calina au fost eliminate de la Asia Express după prima etapă. Ce spunea creatoarea de modă despre competiție înainte de difuzare: „Mi-a plăcut enorm și am de gând să mă reîntorc”. EXCLUSIV
Monden
acum 4 ore
Horoscop zilnic 12 septembrie 2025. Zodia care primește vești mari și are parte de noroc nesperat
Horoscop zilnic 12 septembrie 2025. Zodia care primește vești mari și are parte de noroc nesperat
Horoscop
acum 4 ore
Elena Udrea, criticată pentru rochia purtată la cea mai recentă apariţie în public. Greşeala majoră de stil pe care a făcut-o
Elena Udrea, criticată pentru rochia purtată la cea mai recentă apariţie în public. Greşeala majoră de stil pe care a făcut-o
Monden
acum 5 ore
Parteneri
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Click.ro
Decizie majoră privind plata tuturor pensiilor!
Mediaflux
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Digi24
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro