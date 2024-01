Maria Constantin, apariţie senzaţională în costum de baie. Cântăreaţa de muzică populară se bucură din plin de soare. Foto

La începutul acestui an, Maria Constantin și soțul ei, Robert Stoica, au decis să plece în luna de miere. Au ales o destinație exotică, Zanzibar, iar acum se bucură din plin de relaxare și soare. Cum era de așteptat, solista de muzică populară și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu imagini incendiare! Maria Constantin își petrece luna de miere în Zanzibar

Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit religios în luna august 2023, însă abia acum au reușit să plece în luna de miere. În prezent, cei doi soți se află în Zanzibar, acolo unde se distrează pe cinste.

„Este soare, este foarte cald, este foarte frumos, suntem într-o locație superbă! Sunt la un prieten, care are aici o locație superbă, o locație unde vin foarte mulți străini, dar și români care vor să se bucure de căldură. Suntem aici de vreo 7-8 zile”, a spus artista.

Solista de muzică populară arată bestial în costum de baie

Pe pagina personală de Instagram, artista de muzică populară și-a etalat silueta de vis în costume de baie. Maria Constantin are un corp de milioane, mai ales după ce a reușit să dea jos câteva kilograme bune. Fanii nu au ezitat să o complimenteze pentru felul în care arată, iar mulți i-au spus că a înflorit după ce s-a căsătorit a treia oară.

Cântăreața de muzică populară a detaliat și cât a plătit pentru aproximativ două săptămâni în Zanzibar. Maria Constantin a scos din buzunar 3000 de euro pentru două persoane.

„Am făcut foarte multe excursii, am fost la una dintre cele mai frumoase insule din lume, este în top 5 insule din lume. Pentru cei care iubesc căldura și soarele nu sunt costuri atât de mari, adică vreo 2000-3000 de euro de cuplu. Se merită! Acești bani pot acoperi o vacanță de două săptămâni”, a mai adăugat ea, pentru Spynews.ro. Cum a reușit să slăbească În cadrul unei emisiuni televizate, Maria Constantin a dezvăluit că nu a ținut o dietă anume, dar a ales să mănânce doar o singură masă pe zi. „Îmi primul rând, cred că de la foame. Într-adevăr, mai folosesc și câteva produse care mă ajută, ceva sănătos și natural. Dar, în principiu, foamea. Dacă nu mănânci, nu te îngrași. De obicei nu mănânc decât o masă pe zi. Încerc să mă limitez doar la masa respectivă, să fie bogată, dar nu exagerată. În rest, mai iau mici gustări – fructe, iaurt… Încerc să mă mențin din alimentație”, spunea vedeta la o emisiune televizată.

Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit religios

Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit civil și religios în 2023, iar nași le-au fost cântăreața Kristyana și soțul ei, Rustem.

„Am avut emoții, dar am organizat o cununie foarte restrânsă cu familiile și prietenii. Robert a fost și el emoționat, deși am luat-o ca pe un eveniment pentru sufletul nostru cu familiile și câțiva prieteni. Noi ne-am concentrat mai mult pe petrecere pe care am organizat-o multă vreme, dar este inevitabil să nu ai emoții. Am lăsat pe 4 august nunta cea mare. Am vrut să facem cununia religioasă acum pentru că pe 4 august pică postul. Nu am vrut să facem nunta în post. Vom face cununia religioasă astăzi. Petrecerea va rămâne pe 4 august”, declara Maria Constantin pentru Fanatik.