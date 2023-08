Prețul incredibil al rochiei cu diamante în care Maria Constantin a strălucit la nuntă. Designerul ei dă din casă. Legătura ei cu Jennifer Lopez EXCLUSIV

Solista Maria Constantin și soțul ei, Robert Stoica, au fost în centrul atenției, vineri, la petrecerea de nuntă, și datorită ținutelor. Dacă el a investit 900 de euro în costum și în accesorii, ea a fost fix de zece ori mai scumpă. Designerul Florin Burescu a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, povestea rochiei sexy a Mariei Constantin.

Maria Constantin a purtat o rochie superbă, vineri, la petrecerea de nuntă, creația vestimentară fiind realizată de designerul ei, Florin Burescu. Contactat de Playtech Știri, acesta ne-a dezvăluit povestea ținutei sexy, care i-a pus artistei în valoare silueta de invidiat și bustul generos:

Voalul a fost atipic, a avut o fundiță din dantelă, nu a fost ceva special. Nu s-a respectat nicio tradiție, cu jartiera, cu scosul voalului de mireasă. Eu am realizat, de altfel, și ținutele soacrelor”.

Ulterior, am modificat partea din față, era bine ancorată acolo. Maria a slăbit cam două kilograme și a fost puțin lejeră pe ea.

”Are diamante, este o rochie făcută din dantelă fină, adusă de la Paris, am stabilit oarecum modelul de dinainte de a fi în relație cu Robert, a ales această rochie în urmă cu 5 ani și jumătate, când nu avea implant mamar.

Celebrul stilist vestimentar Adina Buzatu ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre ținuta mirelui Robert Stoica:

”Da, costumul este de la mine și costă 2.400 de lei. E realizat dintr-o țesătură fină, din in, tratată pentru un aspect elegant și șifonare minimă. Fiind vorba de un eveniment de vară, în luna lui cuptor, cu dress code „WHITE”, a fost prima opțiune.

Proba a durat 5 minute, s-au îndrăgostit pe loc, atât de croiul excepțional al costumului, cât și de accesorizare. Am pus accent pe detalii, de la cămașa cu ac din țesătură neșifonabilă, de bumbac, până la cravata din mătase naturală, imprimată și realizată manual sau butonii în ton, toate adaugă un plus de eleganță și de rafinament costumului versatil, care ulterior poate fi purtat într-o mulțime de situații elegante sau chiar casual.

Deși știam că va fi foarte cald, am ales varianta de sacou, la două rânduri de nasturi, pentru că țesătura aceasta, tratată din in, pe lângă minima șifonare, are particularitatea de a proteja de căldură, lăsând în același timp pielea să respire. Este un costum răcoros care, împreună cu cămașa din bumbac fin, creează o protecție termică extraordinară.

Pantofii sunt tot realizați manual, din piele fină, ca mănușa, extrem de comozi și plăcuți la purtare, la prețul de 995 de lei sau 895 de lei, nu mai știu exact. Cravata este 295 de lei, cămașa 500 de lei, butonii 300 de lei, iar batista este la prețul de 119 lei.

În jur de 900 de euro a costat întreaga ținută, cu tot cu accesorii. Mirii sunt potriviți perfect din punct de vedere vestimentar, pentru că și rochia Mariei este fină, simplă și lejeră. Prețiozitatea este dată de dantela fină și de bijuterii”.