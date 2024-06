Maria Constantin a fost nașă de botez vineri, pe 31 mai. Artista a botezat-o chiar pe nepoțica ei, Maria, iar ținuta pe care a purtat-o în această zi importantă i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Frumoasa blondă și-a etalat corpul și mai ales nurii într-o superbă rochie neagră, mulată și extrem de decoltată, punând la grea încercare imaginația fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Fosta soție a lui Marcel Toader a etalat, în ziua în care a botezat-o pe micuța Maria, o rochie mulată, cu paiete și ștrasuri. Decolteul artistei i-a lăsat pe cei prezenți la eveniment, și nu numai, fără cuvinte. Postările cântăreței de pe rețelele de socializare au adunat mii de vizualizări și aprecieri din partea publicului… mai ales al celui masculin!

Maria Constantin a povestit într-un interviu cât de greu i-a fost să plece împreună cu copilul din casa fostului soț. Artista a spus că, în cele din urmă, nu a avut încotro și a fost nevoită să renunțe la băiețelul ei, deoarece acesta nu s-a acomodat în noua locuință, iar ea era mai mult plecată, deoarece trebuia să facă rost de bani.

”Și fără bani, plecată dintr-un divorț, și fără copil, pentru că nu aveam cum să-mi întrețin copilul. Când am plecat, eu am plecat cu copilul, numai că fiul meu nu s-a obișnuit acasă la ai mei. Era perioada în care eu trebuia să plec, să fac în așa fel încât să-mi câștig bani singură. Atunci, am luat-o de la minus zero, pot spune”, a spus Maria Constantin.