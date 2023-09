Maria Constantin, apariţie de vis la o nuntă. Ce i-au spus fanii cântăreţei de muzică populară, nu s-au putut abţine

Maria Constantin a avut o apariție de vis la o nuntă. Fanii ei au reacționat imediat pe rețelele sociale. Artista a participat la eveniment la invitația lui Ionuț Dolănescu, după cum a menționat pe Instagram, unde urmăritorii săi au avut numai cuvinte de laudă atât în ce privește ținuta, cât și actul artistic.

Maria Constantin a avut o apariție de vis la o nuntă, la invitația lui Ionuț Dolănescu. Îmbrăcată în costum popular, aceasta a interpretat un cântec chiar din repertoriul marii artiste, Maria Ciobanu.

Fanii i-au scris pe Instagram și i-au lăudat ținuta și prestația muzicală:

Maria Constantin este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. Recent, aceasta s-a căsătorit a treia oară și a vorbit deschis despre posibilitatea unei sarcini. Artista a declarat că ea și soțul ei, Robert, își doresc un copil, însă susține că anumite probleme de sănătate ar putea face ca acest lucru să întârzie.

„Nu e ceva neapărat pentru noi. Da, ne dorim, dar având în vedere că eu și prima dată când am rămas însărcinată am luat o mulțime de tratamente și știu că am ceva probleme, dar nu știu dacă vor fi vreodată rezolvate. Cumva, nu mai sper la lucrul acesta. Dacă este să se întâmple și Dumnezeu ne oferă această bucurie, se întâmplă și o să îi mulțumim din suflet.

Dacă nu se întâmplă, oricum noi avem minunile din viața noastră, atât eu, cât și Robert, iar noi suntem fericiți. Ce-i drept, Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în sfârșit pot să spun că sunt fericită și nu îmi doresc să se termine fericirea asta niciodată.”, a mărturisit Maria Constantin, conform Wowbiz.