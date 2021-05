Marea mutare la Kanal D. Jador va fi cooptat în echipa Survivor România. Ce va trebui să facă, de fapt VIDEO

Într-un podcast făcut de Jador, acesta a făcut dezvăluiri despre Survivor România. El a invitat-o pe fosta Războinică Roxana Ghiță, cu care a depănat amintiri despre experiența la celebrul concurs de la Kanal D.

Jador a povestit că i s-a propus să facă parte din juriul castingului sezonului următor al emisiunii Survivor România.

Cum i s-a propus însă lui Jador să facă parte dintre concurenții acestui sezon Survivor România? Jador a recunoscut tot!

”Să îți zic sincer, mă suna menagerul meu și spune: vrei să te duci la Survivor? Și i-am zis: Nuuu! Ce să caut eu acolo? Hai, bă, că uite, ei îți dau atâția bani. Și zic: nu, nu mă duc nici dacă îmi dau dublu. Și mi-a zis: uite, e un proiect tare, noi nu avem cântări, e pandemie, du-te dacă vrei, decizia e la tine. M-am gândit și am zis, hai să mă duc, și așa nu sunt cântări, ce fac acasă. Și m-am dus acolo (n.red. la interviu), și l-am văzut pe Cosmin al meu, când am văzut cum aleargă, am zis că nu mai vreau”, a mai mărturisit Jador.