Jador, întâlnire la un vin cu Roxana Ghiță- ‘O fac regină’

S-a zvonit că între Jador și Roxana Ghiță se înfiripă o poveste de dragoste, asta după ce fostul concurent Survivor a făcut mai multe declarații care lasă loc de interpretări.

În plus, pentru prima oară de când au ieșit din competiție, cei doi au fost invitați la o emisiune, acolo unde s-au arătat emoționați de revedere. Jador și Roxana Ghiță sunt prieteni buni, așa că Faimosul vrea să o invite pe Roxana la un pahar de vin.

Artistul le-a mărturisit fanilor că o place pe colega lui de la Survivor.

În plus, în emisiunea în care au fost invitați amândoi după ce au ieșit din competiție, dialogul dintre ei a fost savuros.

În plus, au fost mai multe comentarii care dezvăluiau un flirt.

Roxana: „C hiar nu știu de ce am emoții. Îmi bate inima foarte tare , am băut o cafea”, i-a spus Roxana lui Jador.

Acum, Jador se pare că are planuri mari și vrea să o invite pe Războinică la un pahar de vin.

„M-am gândit să o fac pe Roxana Ghiță o regină mâine, așa că am invitat-o să bem un pahar de vin. Și o să și discutăm.. Fiți cu ochii pe canalul meu, că Roxana Ghiță o să bea un pahar de vin cu mine. Pup.”, a spus Jador pe Instastory.

Jador a fost eliminat de la Survivor în urma unei accidentări la genunchi. Medicii i-au recomandat să nu mai intre pe traseu, iar perioada de recuperare era atât de mare, încât au preferat să îl trimită acasă.

Vestea a fost primită cu greutate, atât de cântăreț, cât și de colegii lui din echipa Faimoșilor.

„Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc.

Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador. Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit.

Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă.