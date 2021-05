Albert Oprea a provocat un nou scandal la Survivor România. Ce nu s-a văzut la TV

Cei din echipa Războinicilor au un plan pentru a-i învinge pe Faimoși. Astfel, cei din echipa Albastră vor să profite de orice pas greșit al Faimoșilor și nu vor să se dea bătuți până ce nu îi văd eliminați pe rând.

În plus, de câteva săptămâni, în echipa Faimoșilor au loc scandaluri între coechipieri, ba chiar bătăi pe traseu între concurenți, fapt care îi dezbină și mai mult.

De asemenea, micile grupuri care s-au format în interiorul echipei Faimoșilor contribuie tot mai mult la dezbinarea echipei despre care Zanni spunea în Consiliul de Eliminare că nu există și că toți își arată veninul și că fiecare este pentru el, făcând strategii pentru a rămâne în competiție.

Războinicii au început și să judece deciziile Faimoșilor când își trimit coechipierii pe traseu. Astfel, Marius a spus că mai potrivit ar fi să intre Cucu, nu Ștefan Ciuculescu, iar Albert l-a susținut, spunând că a observat că adversarii lor vor face tot ce pot pentru a ajunge cât mai departe în concurs.

Sebastian Chitoșcă de la Faimoși și-a dat seama de strategia Războinicilor:

Recent, echipa Războincilor a mai pierdut un coechipier, și anume, pe Bogdan Urucu, săptămâna trecută.

”Ce să zic? Mă simt, în primul rând, foarte câștigat pentru că am luat parte la această experiență, pentru că am cunoscut toți acești oameni pe care îi urmăream la televizor și de fiecare dată când îi vedeam că intră pe câte un traseu mă întrebam: Oare cum o fi? Oare cum este să intri pe traseu, să intri în apă, să ieși din apă, pe teren. În mare parte mă simt foarte, foarte câștigat. Îmi pare și rău că nu pot să mai lupt în continuare alături de colegii mei și, cumva, i-am lăsat știrbi de un om după ce că și așa eram puțini. Sper că le-am făcut o părere bună și că am fost alături de ei, atât cât am putut. Ne vedem acasă și vă aștept cu mare drag!”, a spus Bogdan Urucu la ieșirea din competiție.