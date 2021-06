Marea distracție a lui Cabral. Ce face uriașul de la Pro TV când nu lucrează

Cabral și soția sa, Andreea Ibacka, sunt în al nouălea cer în această perioadă, dat fiind faptul că cuplul așteaptă al doilea copil.

Însă puțini știu că, atunci când nu muncește și nu petrece timp alături de familie, el se preocupă de o pasiune veche a sa, și anume gaming-ul. Atât de mare este însă pasiunea lui Cabral pentru gaming, încât prezentatorul de televiziune are și o cameră specială, dedicată jocurilor video. Adoră să se joace cu PlayStation, pe PC-uri în valoare de mii de euro.

Probabil că Cabral va avea tot mai puțin timp să-și satisfacă pasiunea pentru gaming, îndată ce familia se va mări cu încă un membru. Cabral a mărturisit recent și cum a reacționat când a aflat că va deveni tătic pentru a treia oară.

„Mi-a venit să urlu când am aflat că voi fi iar tătic, eram la o terasă și nu putem să țip. Eu cred că cu asta rămânem în viață, cu copiii. Nu cu case, mașini. Nu ne-a intersat până acum sexul copilului, de aceea nu am aflat. Probabil că o să ne intereseze la un moment dat. Eu sunt obișnuit cu fetele, așa că mi-aș dori să fie tot fată. Ce-o fi, sănătos să fie! Dar mi-e teamă de necunoscut. Văd și eu băieții prin parc cum se manifestă. Mi s-a spus că e foarte agitat bebelușul, face scandal mare acolo înauntru. Andreea are o aplicație care îi arată cât de mare e bebelușul din burtică. Acum e cât un ou”, a declarat Cabral, la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV.