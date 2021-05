Unde a aflat Andreea Ibacka că este gravidă a doua oară, de fapt. Răzvan Simion și Dani Oțil au râs copios când au aflat pățania ei

Veste mare pentru Andreea și Cabral Ibacka. Faimoasa actriță din serialul Adela este în culmea fericirii după ce a aflat că va deveni mămică pentru a doua oară. Se pare că micuța Namiko va avea un frățior sau o surioară, lucru de care este extrem de încântată, spune fericita blondină. Cum a aflat blondina că va avea un alt copil. Răzvan Simion și Dani Oțil au râs copios când au aflat pățania ei.

Soția lui Cabral a fost invitată la Neatza cu Răzvan și Dani, unde le-a povestit simpaticilor matinali despre momentul inedit în care a aflat că este gravidă pentru a doua oară. Actrița nu era acasă, ci în oraș alături de soțul ei și un prieten apropiat de-al lor. Deși Andreea Ibacka îi spusese lui Cabral că bănuiește că ar putea fi însărcinată, partenerul ei nu a crezut-o inițial.

Răzvan Simion: Îl mai lași (n.r – pe Cabral) cu toate jucariile de băiat mare în fiecare weekend?

Andreea Ibacka – Normal, nu are de ce să se plângă. Weekendul ăsta merge cu motoarele, weekendul trecut a fost la raliu, mai are și bărci în plan. Bine că a fost în iarnă acasă. Pe Cabral l-am anuntat prima dată când am rămas însărcinată. Într-o sâmbătă dimineață am simtit fluturi în stomac

Dani Oțil: Și ai zis că după 10 ani cu acte de unde să mai fie fluturi?”

Andreea: Și l-am anuntat că banuiesc ca aș fi însărcinată, a zis „bine bine”. Ne-am dus la un magazin, am zis să luăm două teste, să fim siguri. Eu sunt organizată, am agendă, planuri și nu pot așa oricum. Când aud de cineva care face test la benzinărie sau la serviciu, nu aș avea cum. Și, totuși, m-a ros curiozitatea.