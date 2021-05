Cabral a cunoscut succesul prin proiectul său, ‘Ce spun românii’, așa că milioane de oameni îl urmăresc cu sufletul la gură de fiecare dată când prezintă emisiunea. Chiar dacă acesta bucură o țară întreagă cu replicile sale de umor și este mereu surprins cu zâmbetul pe buze, se pare că situația nu este mereu una roz.

Cunoscutul prezentator de televiziune a pățit ceva extrem de neplăcut chiar înainte de a intra să prezinte emisiunea. Cabral s-a confruntat cu dureri mari și a fost nevoit să ceară ajutorul echipei pentru a scăpa de problemă. Acesta le-a povestit totul fanilor pe o rețea de socializare, unde a postat și o fotografie în care apare întins pe canapea.

Cabral Ibacka a intrat în televiziune în 1998 prin emisiunea ‘Roata de rezervă’ de la Antena 1. Apoi, el a lucrat la mai multe emisiuni în cadrul postului Prima TV până în 2000. După acest an, el s-a mutat la Acasă TV pentru show-urile ‘Povești adevărate’ și ‘Un bărbat adevărat’. Din 2006 prezentatorul s-a îndreptat spre lumea telenovelelor și a apărut în producții ca ‘Iubire ca în filme’, ‘Inimă de țigan’ și altele.

Din februarie-martie 2015 aventura lui între posturile de televiziune se termină după ce primește rolul de co-prezentator al reality show-ului ‘Sunt celebru, scoate-mă de aici’. În iulie, el avea să vină la cârma emisiunii ‘Ce spun românii’, unde se află și acum. Deși soțul Andreei Ibacka este extrem de celebru și se declară de multe ori îndrăgostit de cariera sa, nu multă lume știe ce a lucrat acesta înainte de a cunoaște faima.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieții la mare. Am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte. Când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moț, m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat și pe șantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinților mei”, a povestit Cabral Ibacka pe blogul personal.