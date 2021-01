Marcel Ciolacu, mesaj emoționant după vaccinare: „Nu aș fi putut înaintea ei”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis în urmă cu puțin timp că s-a vaccinat împotriva Covid-19. Acesta a declarat în repetate rânduri că niciodată nu ar putea să-și facă vaccinul salvator înaintea mamei sale, care este în vârstă și bolnavă. Politicianul s-a ținut de cuvânt, astfel că imaginile postate spun mai mult dect orice cuvânt.

Liderul PSD a fost una dintre persoanele care a sfidat în anumite momente cheie regulile de protecție anti-Covid-19. Acesta a fost surprins în repetate rânduri fără mască de protecție, motivând că are o deviație de sept, dar totodată a neglijat distanțarea socială.

În plină pandemie de Covid-19, Marcel Ciolacu a fost surprins stând la masă cu zece persoane, deși regula impunea maximum șase persoane la aceeași masă.

După înregistrarea unui număr uriaș de îmbolnăviri, dar și ca urmare a deceselor care au survenit printre cei apropiați, Marcel Ciolacu și-a învățat lecția și a promis că se va vaccina, dar nu înaintea persoanelor vârstnice.

„Sigur! Am şi spus: sper să nu mă vaccinez înaintea mamei mele, pe care nu am văzut-o de cinci luni şi care cu toţi fraţii am izolat-o, săraca, în casă. Dar, categoric, mă voi vaccina. Este singura posibilitate. Mă bucur, totodată, că vaccinarea nu este obligatorie în România.

Fiecare om trebuie să decidă singur. Dar ne-a ajutat Dumnezeu să avem specialişti care trebuie să ia locul nostru, al politicienilor, să vină la televizor şi să explice de ce este bine să se vaccineze lumea”, a afirmat Marcel Ciolacu, la începutul lunii decembrie, la România TV.