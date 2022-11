Mara Bănică este în doliu. Tatăl fostei concurente de la Pro TV a murit astăzi

Clipe dificile pentru Mara Bănică. Fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” este în doliu, după ce părintele său a încetat din viață. Jurnalista a explicat că se simte „anesteziată” de durere, după moartea tatălui ei. Ce mesaj emoționant a transmis.

Mara Bănică trece prin cea mai neagră perioadă a vieții sale, după ce a primit o veste cumplită. Tatăl jurnalistei s-a stins din viață în dimineața zilei de joi, 17 noiembrie.

Fosta concurentă de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” și-a strigat durerea pe rețelele sociale, acolo unde a transmis un mesaj emoționant, ca un omagiu adus părintelui său.

Mara Bănică a oferit detaliile privind detaliile înmormântării, pentru ca cei apropiați să poată merge să-și ia rămas bun de la regretatul ei părinte. Tatăl vedetei va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, 19 noiembrie.

Mara Bănică este una dintre cele mai controversate jurnaliste din România. Vedeta și-a construit o adevărată carieră în televiziune, fiind asociată cu emisiuni precum Acces Direct, Un show păcătos și Xtra Night Show, unde era invitată destul de frecvent.

Cel mai recent proiect al său a fost participarea la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, provocare pe care a îmbrățișat-o cu mult entuziasm și curaj, la PRO TV. Deși a fost eliminată din competiție, Mara Bănică și-ar fi dorit foarte mult să câștige concursul din Republica Dominicană.

„Îmi pare tare rău! Voiam să mai stau! Adică mă bucur că merg acasă la copii, dar voiam să mai stau. Am trecut prin toate emoțiile: am râs, am plâns, dar mi-a plăcut.

Până la urmă suntem o pată de sânge care vorbește. M-am împins, m-am împuns, m-am certat, iar am râs… Asta e”, a spus ea la PRO TV.