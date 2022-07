Mara Bănică, dezvăluire despre Bianca Drăgușanu. Cătălin Măruță a rămas uimit: „În WC, când se filma”

Invitată în cadrul emisiunii La Măruță, la PRO TV, Mara Bănică a dat tot din casă, la controversata rubrică a sosurilor picante. S-a lăsat cu întrebări indiscrete și răspunsuri surprinzătoare din partea jurnalistei. Ce a putut spune despre Bianca Drăgușanu.

Mara Bănică nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din România. Vedeta de televiziune și-a făcut apariția în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV, acolo unde soțul Andrei a supus-o unei serii de întrebări controversate la rubrica sosurilor iuți.

Sinceră, directă și tranșantă, așa cum publicul o cunoaște dintotdeauna, Mara Bănică nu s-a ferit de răspunsurile sale. Mai mult de atât, jurnalista a povestit motivul pentru care s-a supărat pe Bianca Drăgușanu și de ce nu ar mai putea avea vreodată încredere în creatoarea de modă.

„Cine m-a dezamăgit cel mai mult din showbiz și nu as putea ierta-o? Bianca Drăgușanu. Nu neapărat că aș ierta-o, ci nu aș mai crede-o. Atunci cu căsătoria cu Victor Slav. Am văzut că l-ai avut și pe Dan Capatos. Noi ne adunam acolo și o tocam.

Când a venit la el, noi am fost foarte apropiate. O ajutam în multe situații… Cum, mă, să te duci cu Cristea? Mi se pare… în WC-ul când se filma plângând.

Eu am ținut mult la ea, am fost prietene. De când am născut, mi-am promis că nu o să mai spun nimic nasol despre femeile care devin mămici.”, a spus Mara Bănică la PRO TV.