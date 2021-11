Maneaua pe care o ascultă Gabriela Prisăcariu foarte des. Dani Oțil a dat-o de gol

Dani Oțil a dat iar din casă. Simpaticul matinal a dezvăluit că, atunci când au timp, el și soția sa, Gabriela Prisăcariu, obișnuiesc să joace diverse jocuri de societate, iar atunci când ea câștigă, face un gest care… îl scoate pe Dani Oțil din zona sa de confort…

Dani Oțil a dezvăluit în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani că el și soția sa joacă Monopoly, el fiind cel care a învățat-o să joace acest joc. Și, potrivit spuselor lui Dani Oțil, chiar dacă ea nu stăpânește foarte bine acest joc, ”norocul începătorului„ este adesea de partea ei, reușind să iasă des învingătoare.

Matinalul a spus că nu îl deranjează să fie bătut la Monopoly de soția sa neapărat, ci gestul pe care ea îl face ca să-și proclame victoria: o piesă în care vocea celebrului Florin Salam se aude puternic, ”Dau cu zarul”.

”Eu am invatat-o pe sotia mea sa joace Monopoli. Joaca atat de prost, dar castiga, ca are noroc. Si nu ma enerveaza ca castiga, ci ca de fiecare data cand o face pune o piesa de-a lui Florin Salam, ceva cu ”dau cu zarul”. Eu ma duc in garaj…”, a spus Dani Oțil azi în emisiune.