Dani Oțil l-a ‘atacat’ pe Florin Ristei la TV. Ce i-a spus despre Naomi, iubita lui

Diminețile fără emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani nu ar avea culoare, lucru pe care vedetele matinalului îl știu foarte bine. Dani Oțil și Florin Ristei au avut parte de un schimb savuros de replici în cadrul show-ului de la Antena 1.

Dani Oțil și Răzvan Simion le aduc românilor zâmbete pe chip în fiecare dimineață, de mai bine de 13 ani de zile, iar de când Florin Ristei s-a alăturat echipei lor, matinalul a devenit și mai popular.

Cu toții știm că celebrul cântăreț a renunțat la burlăcie pentru frumoasa lui logodnică Naomi, fotomodelul de culoare pe care l-a cunoscut anul trecut pe vremea când bruneta venise în calitate de concurentă la X Factor România.

De când a cerut-o în căsătorie pe exotica Naomi Hedman, relația celor doi a ținut caldă prima pagină a publicațiilor mondene din România. Dani Oțil nu s-a putut abține și i-a adus la cunoștiință colegului său de platou faptul că el a fost surprins alături de o frumoasă domnișoară de culoare cu mult înaintea lui Ristei.

S-a și umflat un pic știrea si, ce era interesant e că au zis ca am avut o relație de 4-5 ani si atunci ea s-a întors pentru disclosure (n.r – divulgare). Și mama m-a întrebat după…”, a povestit Dani Oțil despre întâmplările petrecute cu mult timp înainte de a se însura cu topmodelul Gabriela Prisăcariu.

„Eu am avut a treia coperta în Ciao cu o tânără de culoare. Am fost înaintea ta, Ristei. Suntem la un restaurant pe Decebal, eram atât de funny încât îi citeam meniul si ea râdea în hohote, așa de bine știam engleza.

Totul a început atunci când Dani Oțil le-a povestit colegilor săi de platou despre excursia din Brazilia, unde a fost plecat alături de frumoasa lui soție Gabriela.

„Am fost în Brazilia și nu prea mi-a plăcut, taximetriștii acolo sunt ca la noi. Că de ce am bagajul ăsta mare. I-am zis: turist. Plus că vreau să fac un studiu și să îi arăt Gabrielei ca dacă vorbești românește și tare, ca-n Ardeal, acolo poți să te faci înțeles”, a spus Dani Oțil.