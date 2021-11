Ramona Olaru, ca J Lo și Ben Affleck?! Reacția asistentei, în direct la Neatza

Ramona Olaru se iubește de peste o lună cu campionul la motociclism Cătălin Cazacu, însă frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani a trecut prin despărțiri, de-a lungul timpului.

Se știe că Ramona Olaru s-a despărțit de primul soț, apoi a trecut printr-o serie de despărțiri și împăcări cu Cuza, artistul de la Noaptea Târziu, actual concurent de la Asia Express. Într-o discuție despre cum se procedează în cazul despărțirilor din ziua de azi, în ce privește imaginile de pe Instagram, Dani Oțil a rugat-o pe Ramona să spună cum se procedează, întrucât ea pare a fi mai ”în temă”, cel puțin în ce privește activitatea sa din online.

Ramona: La cealaltă despărțire mi-a luat un an să șterg pozele. Am jucat și in videoclip, am fost mireasa….”, a mărturisind Ramona Olaru, referindu-se, cel mai probabil la despărțirea de Cuza.

Interesat de subiect, Nicolai Tand, prezent în emisiune, a dat exemplu și despre un scenariu cât se poate de actual, cel al lui Jennifer Lopez cu actorul Ben Affleck, care formează iar un cuplu, după ce s-au despărțit, în urmă cu 15 ani… Însă reacția Ramonei Olaru nu a mai lăsat loc de interpretări.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu formează un cuplu de aproximativ două luni. La rândul său, sportivul a dezvăluit ce planuri de viitor au împreună:

”Ramono, am primit binecuvantarea. A venit avalanșa peste noi în dimineața asta. Știe că am venit la tine, Teo. E un lucru nou pentru mine. Eu o iau și mâine, dar nu mă ia ea. Nu știu ce să zic, am înțeles că odată cu trecerea timpului, te comporți diferit.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec in Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat in străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, spunea Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.