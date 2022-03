Magazinele care apar în noul mall din București. Ce reduceri sunt anunțate de săptămâna viitoare

Ce magazine apar în noul mall din București și ce reduceri sunt anunțate de săptămâna viitoare. Colosseum Mall își deschide porțile publicului larg pe 24 martie 2022, iar investiția în noul proiect de retail, care reprezintă cea mai importantă deschidere din ultimii ani, se ridică la 30 de milioane de euro.

Magazinele care apar în noul mall din București

Colosseum Mall se deschide pe data de 24 martie, iar magazinele își așteaptă clienții cu vouchere. Sunt și reduceri. Retailerul New Yorker, spre exemplu, le-a pregătit clienților pentru ziua deschiderii, chiar de la ora 9 dimineața, 25 de lei reducere la cumpărături de minimum 130 de lei și 50 de lei reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Reducerile sunt valabile trei zile, din data de 24 martie, ziua deschiderii, și până pe 27 martie. De asemenea, primii 50 de vizitatori primesc în ziua deschiderii un voucher cadou în valoare de 50 de lei.

În ce privește magazinele care apar în noul mall, Sinsay, parte a grupului polonez LPP, deschide în Colosseum Mall cel mai mare magazin din România. Dar și Stay Fit deschide în acest mall cel mai mare centru de fitness al brandului din București.

Apoi, pe lista brandurilor care vor deschide noi magazine în Colosseum Mall se află CCC, Deichmann, Smyk All for Kids, Noriel, Colin’s, 4F, Douglas, Teilor, English Home, Ac&Co, Mumuso, Optiblu, Nala Cosmetics, Helpnet, City Flowers, Fun Planet, Magic Casino, Superbet Premium Store, KFC, Dristor Kebab, Noodle Pack, Mesopotamia, So!Coffee, Vibe Cafe, Uncle John, All For Six, Bunătăți Ardelenești, Restaurant Presto, La Galleria, Inmedio, Xpressions Beauty & Body Care.

Colosseum Mall, investiția de 30 de milioane de euro a companiei Nova Imobiliare

De menționat este că în următoarele 12 luni se vor mai deschide în Colosseum Mall și cinematograful Happy Cinema, care este prevăzut cu șapte săli de proiecție ultra-moderne, o clinică cu servicii medicale, dar și o serie de alte branduri de fashion și accesorii precum House, Cropp, Splend’or, Penti, Cofetăria Kanel.

Colosseum Mall din București este investiția de 30 de milioane de euro a companiei Nova Imobiliare. Deschiderea acestui mall se face după două amânări, iar noua suprafață închiriabilă, de peste 16.000 de mp, o completează pe cea existentă. Astfel, noul centru va ajunge la o suprafață de 53.500 mp și înseamnă cea mai importantă livrare pe piața de retail modern din ultimii ani din București.

„Am realizat această dezvoltare într-o perioadă dificilă, marcată de efectele pandemiei Covid 19 și de contextul geopolitic imprevizibil, însă suntem optimiști cu privire la succesul și rolul pe care Colosseum Mall îl va avea pe piața de retail din București”, a declarat Mihai Dinu, General Manager Colosseum Mall.

Inaugurarea noului mall va genera multe locuri de muncă în București.