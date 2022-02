Vloggerul Ionuț Dima, agresat în parcarea unui mall de un paznic. De la ce a pornit incidentul VIDEO

Vloggerul Ionuț Dima a fost agresat de un paznic în parcarea subterană a unui mall din București. Scandalul a fost filmat, întâmplarea fiind povestită chiar de acesta într-un videoclip publicat pe YouTube. Iubita lui Ionuț Dima a început să filmeze apoi întâmplarea. Însă de la ce anume a pornit scandalul și de ce agentul de pază l-ar fi amenințat cu bătaia.

A fost scandal monstru în parcarea subterană a unui mall din Bucureşti. Ionuț Dima s-a certat cu un paznic, după ce acesta parcase pe trei locuri şi s-a urcat pe maşină pentru o şedinţă foto. Tot scandalul a fost filmat.

„Am fost cu iubita mea și cu prietenul meu, care este și fotograf, și am vrut să facem niște poze în mall pentru că era foarte târziu și am ales pur și simplu un mall din Capitală să mergem să facem niște poze pentru că acolo era lumină.

Efectiv nu aveam unde să fac niște poze. (…) Am început să facem niște poze. Eram la ultimul etaj al parcării, care are o grămadă de etaje, și efectiv nu erau mașini acolo, adică nu am încurcat pe nimeni și pur și simplu, pe 10 locuri care erau acolo… Se închidea mall-ul, ca să înțelegeți. Mi-am parcat mașina strâmb, pe două locuri acolo. Nu știu ce mare ilegalitate e asta. Și am început să fac poze.