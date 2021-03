Mădălina de la Puterea Dragostei e însărcinată? Cum a reacționat concurenta

Fanii emisiunii „Puterea Dragostei” sunt surprinși de ultimele zvonuri. Se pare că Mădălina ar putea să fie însărcinată. Cum a reacționat concurenta la aflarea speculațiilor?

Puterea Dragostei: Mădălina e însărcinată?

Zvonurile arată că Mădălina și Geroge de la Puterea Dragostei vor deveni părinți. Ceea ce îi face pe fanii show-ului să creadă cu atât mai tare vestea este că nu a existat încă nicio reacție din partea celor doi.

Concurenții formează unul din cele mai longevive și sudate cupluri din emisiune, cu toate că ceilalți colegi de platou nu le-au făcut deloc viața mai bună. Tânăra continuă să-i țină în suspans pe urmăritorii de pe rețelele de socializare și să nu ofere niciun detaliu despre speculațiile apărute care ar indica un al doilea bebeluș venit cu ajutorul proiectului.

Primul „moștenitor” al proiectului iubirii

Amintim că primul „moștenitor” al acestui proiect este băiețelul căreia Simiona Loica i-a dat viață. Aceasta a format un cuplu cu Alex Zănoagă, iar la ieșirea din show tinerii au anunțat că urmează să devină pentru prima dată părinți.

Confirmarea veștii a venit mai târziu pentru că bruneta a vrut să știe cu siguranță dacă poate păstra sarcina. Cei doi au o relație superbă de care se bucură și la această oră, dar mai ales au încă susținerea fanilor rămași cu ochii pe ei încă din timpul difuzării sezonului în care au fost.

Simina: Doar că eu trebuia să fiu însărcinată de mult timp. Spuneau asta și când eram în emisiune, că sunt însărcinată! Poate Jador știe mai bine decât noi, poate știa înaintea noastră! Da, sunt însărcinată! Am 3 luni și 2 săptămâni. Am așteptat să treacă primul trimestru, ca să știu dacă pot păstra sarcina.

Alexandru: Zănoagă junior!

Simina: Nu știm sexul. Sperăm să fie băiețel!

Alex Zănoagă: Îmi doresc băiat, ca să-l dau la fotbal!

Simina: Știam că sunt însărcinată, dar voiam să știm doar noi și prietenii noștri apropiați! Știa Jador pentru că știa un prieten comun, Nikolas. I-a spus ca să-i facă în ciudă! Primesc mesaje că bebelușul e cu Jador. Între noi nu s-a întâmplat nimic, doar ne-am sărutat în emisiune și atât!

Zănoagă: El a fost mereu invidios pe mine! De când ne-am cunoscut. I-am stricat planurile cu Simina. Nu s-a putut! I-am stricat planurile. Dacă ar fi fost cu Simina, ar fi avut o poveste frumoasă! L-ar fi ajutat mult Simina.

Zănoagă: Eu îmi doream să fie însărcinată!

Simina: Am rămas surprinși amândoi. Eu eram puțin speriată, mă gândeam la sacrificii, mă gândeam dacă va fi totul bine cu sarcina.