Marinela de la Puterea Dragostei i-a luat pe toți prin surprindere. Ce a făcut femeia

Marinela Mavrodin a fost o prezență controversată atât la ”Puterea Dragostei”, cât și în show-ul ”Insula Iubirii”. Viața sa s-a schimbat complet de atunci. Face parte dintre influencerii de la noi, are o relație de dragoste stabilă, și-a deschis o afacere și a decis să-și pună în practică două mari dorințe. Ambele au reprezentat ajutorul unui medic estetician.

Marinela de la Puterea Dragostei și-a surprins urmăritorii cu decizia de a-și pune silicoane

Vedeta a început prin a-și contura buzele cu acid hialuronic, apoi a trecut la alte îmbunătățiri. Deși de-a lungul timpului a fost copleșită de teama de a face această intervenție, și-a luat inima în dinți și a început procedurile pentru a-și mări bustul.

„Astăzi îmi fac operația de implant mamar. Țin să vă mărturisesc că sunt extrem de entuziasmată, dar totodată extrem de fericită, pentru că ăsta a fost visul meu de foarte mult timp și în sfârșit mi-l îndeplinesc”, a spus aceasta înainte de operație.

Nu a vrut să-și țină urmăritorii prea mult în suspans, așa că imediat ce intervenția s-a sfârșit a intrat în contact cu aceștia și le-a povestit despre urmările imediate simțite.

„Eu v-am zis că o să fac operația aceasta indiferent de frica pe care o am. Chiar mi-am dorit extrem de mult. Mi-a fost foarte frică, recunosc. Sunt extrem de suportabile durerile. În prima oră, într-adevăr, simți o presiune extrem de puternică, după care te lasă, te poți ridica, poți merge.

Eu am mers prin salon fără nicio frică, fără nimic. Fetelor, nu vreau să vă spun, dar când m-am pus pe masa aia și am început să tremur, se mișca și masa cu mine. Acum, chiar cred că toată panica și toată frica pe care le-am avut în ultimele trei luni au fost degeaba. Am fost super panicată”, a povestit vedeta.

Și-a găsit iubirea la Kanal D

Povestea ei de iubire cu Robert s-a concretizat în emisiunea matrimonială ”Puterea Dragostei”, de la Kanal D. Cei doi s-au mutat împreună, la București, iar la scurt timp bărbatul a cerut-o în căsătorie. Momentul a fost unul inedit și bizar, căci din goana de a inventa o scenă memorabilă a gândit o cerere în căsătorie care i-a dat palpitații iubitei. Acesta s-a prefăcut că se ia la bătaie cu cineva, iar în momentul când Marinela s-a așezat între el și alt bărbat pentru a-i despărți, Robert s-a așezat în genunchi și a scos inelul.