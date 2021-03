Andra Voloș de la Puterea Dragostei, îndrăgostită până peste cap. S-a pozat în pat alături de noul iubit

Andra Voloș de la Puterea Dragostei este foarte fericită alături de iubitul ei, însă tânăra încearcă să-l țină ascuns cânt mai mult posibil. Vedeta este una dintre cele mai iubite concurente din sezonul doi al emisiunii Puterea Dragostei.

Șatena a avut o relație cu Bogdan Mocanu, în emisiune, dar și afară, însă după o serie de certuri și de împăcări, cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite. Astfel, câștigătorul sezonului 1 de la Puterea Dragostei și-a făcut o nouă relație, iar Andra și-a continuat drumul mai departe. Însă acum fosta concurentă de la Puterea Dragostei este foarte fericită în plan personal.

Ea are și mulți susținători ce o urmăresc în mediul online, iar mulți se întreabă cine este misteriosul iubit al tinerei. Însă Andra Voloș continuă să îl țină ”ascuns” pe noul ei iubit, însă în urmă cu ceva timp, ea a declarat că va veni momentul potrivit când ea se va afișa public cu acesta. Deși se pare că ”momentul potrivit” nu a venit încă, Andra pare mai fericită ca niciodată. Ea radiază de fericire și chiar dacă a postat câteva imagini din dormitor cu acesta, ea nu-l arată așa cum și-ar fi dorit fanii. Aflați în pat, Andra își asculta iubitul, în timp ce acesta îi citea mesaje de dragoste. Însă rămâne de văzut dacă Andra Voloș o să apară public cu bărbatul cu care formează o relație de o bucată de vreme.

În ce privește partea financiară, conform kanald.ro, Andra Volos ar fi întreținută de către mama ei, care lucrează în Italia și care câștigă extrem de bine încât să îi poată oferi fetei ei tot ce își dorește.

”Eu sunt din Sighetul Marmației, însă de mult timp, locuiesc în Italia. Părinții mei au divorțat când eu eram mică și, de la zece ani, am plecat cu mama la Genova. Acolo, am învățat, acolo m-am format ca om. Mama este cea care mă ajută, mă susține financiar și nu aș avea niciodată nevoie de banii altcuiva. În plus, am și eu job-uri în lumea fashionului, în concluzie, mă pot întreține singură. Restul sunt doar cuvinte fără rost, spuse, probabil, din invidie, fiindcă, altfel, nu văd motivul”, după cum a declarat chiar Andra Volos, pentru WOWbiz.ro.