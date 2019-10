Ludovic Orban, casă de poveste lângă Bucureşti. Cum arată locul în care îşi trăieşte viaţa de zi cu zi

Actualul premier al României are o locuință lângă București, unde se poate bucura de liniște și de familia sa. Ludovic Orban pare a fi un om gospodar, datorită faptului că deține o grădină foarte îngrijită. Iată cum arată casa sa pe care a cumpărat cu doar 5 ani în urmă!

Orban, casă de poveste lângă București

Ludovic Orban deține o casă lângă București, departe de forfota orașului și de neliniștea dejal emblemă a Capitalei. Actualul premier al României și-a cumpărat locuința cu doar 5 ani în urmă. Cu toate că este politician liberat de aproape 30 de ani, Orban are o declarație de avere care are puține puncte completate, pentru că nu este un om bogat. Prim-ministru are în proprietate doar o casă lângă București, în Dobroești, conform declarației sale de avere depusă în Parlament în anul 2017.

Locuința a fost achiziționată de Mihaela și Ludovic Orban în 2014, iar din informațiile premierului, casa are 200 de mp. La un an de la cumpărarea locului de lângă București, soții Orban au vândut apartamentul pe care îl aveau în Capitală cu 70.000 de euro. Soția lui Ludovic Orban are o atenție mare asupra grădinii sale, motiv pentru care se și pozează des cu florile pe care le îngrijește zi de zi.

Orban, mai fericit decât niciodată

În cursul zilei de ieri, Ludovic Orban a primit vestea pe care mulți au intuit-o. După ce Viorica Dăncilă a pierdut titulatura de premier, iar guvernul României a căzut, președintele țării a trebuit să ia o decizie repede. Klaus Iohannis a anunțat, marți, că Orban va ocupa postul lăsat liber de Dăncilă, după ce moțiunea de cenzură a adunat nu mai puțin de 238 de voturi pentru.