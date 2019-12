Lovitură pentru Ianis Hagi. Ce spun belgienii despre transferul la Genk

Ianis Hagi este criticat de presa din Belgia după evoluțiile slabe din ultima perioadă, care îl plasează pe o listă a „țepelor” luate de cluburile din Jupiler League. Transferat în vară la Genk pe suma de 4 milioane de euro, fiul lui Gică Hagi a debutat cu gol la Genk, dar apoi a avut evoluții șterse și a fost mai mult rezervă. Ladislau Boloni îi ia însă apărarea.

Ianis Hagi stă mai mult pe banca de rezerve la Genk

Tânărul mijlocaș ofensiv a fost cumpărat în vară de Genk de la Viitorul Constanța cu 4 milioane de euro. A debutat cu gol pentru belgieni, dar evoluțiile din partidele care au urmat nu au mai fost la fel de bune, astfel că fiul lui Gică Hagi a stat mai mult pe banca de rezerve la meciurile care au urmat și a fost introdus în teren pe final de partidă.

A jucat în 17 partide pentru Genk în acest sezon (669 de minute), a marcat 3 goluri și a dat 3 pase decisive. 5 dintre aceste partide au fost în Champions League (140 de minute în total), iar 12 în prima ligă din Belgia. Jurnaliștii belgieni l-au plasat deja pe o listă a „țepelor” luate de cluburile din Jupiler League.

Tehnicianul Ladislau Boloni a declarat, în luna septembrie, că Ianis Hagi are concurență serioasă la Genk pe postul pe care joacă, după ce belgienii au transferat cel mai bun jucător de la Viktoria Plzen.

„Eu n-am stat să-i urmăresc meciurile, dar am văzut nişte secvenţe cu el. Într-adevăr, când pune piciorul pe minge, poate fi decisiv. Dar are concurenţă mare la Genk! Acolo, pe postul lui, a fost transferat cel mai bun om de la Plzen (n.r. – slovacul Patrik Hrošovský). O să aibă de furcă Hagi! Adaptarea lui va necesita timp. În puţinele apariţii pe care le-a avut, a făcut şi lucruri bune. Dar mai are o problemă. Ianis a fost adus pentru a-l înlocui pe Malinovskiy, plecat la Atalanta. Ucraineanul era liderul celor de la Genk şi un jucător extrem de respectat de public şi de colegi. De aceea, misiunea lui Hagi e cu atât mai dificilă”, spunea Boloni la acea vreme.