Câți bani câștigă Gică Hagi de pe urma lui Ianis. Sumele care rămân în familia Regelui

A călcat bine pe umerle tatălui și va ajunge mult mai bun decât el, spun unii suporteri. Iată cum se împart câștigurile în familie și cât ia Gigă Hagi de pe urma lui Ianis?

Ianis are doar 21 de ani și a ajuns să fie considerat unul din cei mai buni fotbaliști din noua generație. Acesta a ieșit încă o dată în evidență datorită noului câștig de care a avut parte echipa U21 a României din care face parte. Toată lumea se aștepta să strălucească, dat fiind faptul că are un profesionist acasă, deci a avut de unde să învețe să piardă și să câștige. În vara lui 2019, Gigă Hagi l-a vândut pe Ianis la Genk, în Belgia. Hagi Jr a semnat atunci cu campioana Belgiei până în anul 2024, astfel că va juca în grupele UEFA Champions League.

Conform presei belgiene, suma de transfer a fost de 8.000.000 de euro, bani din care Fiorentina va încasa 30%. Cu toate că este vorba de niște bani frumoși, Gigă susținea atunci că a refuzat o ofertă de „3-4 ori mai bună”. Banii s-au împărțit în felul următor: Suma plătită de Genk: 8.000.000 de euro, suma cu care rămâne viitorul: 5.600.000 de ruo și suma redirecționată către Fiorentina: 2.4000.000 de euro, conform sport.ro. După reușitele de curând, desigur că ne așteptăm la sume cu mult mai mari pentru viitoarele evenimente legate de fiul unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din lume.

”La 2 ani, de când am început să merg, m-am jucat fotbal. Când îl prindeam pe tata liber, venea cu mine şi mereu ne jucam împreună. Majoritatea timpului mă jucam cu bunicul şi cu bunica. Am crescut cu bunicul (…) Tata, când avea timp să se joace cu mine, mereu a făcut-o. După ce am crescut, pe la 6-7 ani, în curtea casei mereu mă jucam cu el şi mă învăţa lucruri. Când eram mic dormeam şi cu mingea în pat. Tata îmi zicea că deja spărgeam prea multe lucruri în casă şi m-a întrebat dacă vreau să merg la fotbal şi n-am stat pe gânduri. La început a fost greu, eram mic şi temător, dar apoi n-am mai avut nicio reţinere”

Ianis Hagi