Loredana Groza s-a reîntâlnit cu Iulia Vântur în India. Cum au petrecut cele două vedete FOTO

„Ştii care a fost toată faza? Totul a fost spontan. Octavian Sava (scenaristul filmului A doua cădere a Constantinopolului) şi domnul Mureşan (regizorul) au venit la mine, la Sala Palatului, şi mi-au zis că au un rol pentru mine într-un film. Nu mi-au spus nimic despre scena asta.

Ideea e ca înainte fusesem surprinsă făcând topless în Italia, îmi era ruşine să mai merg pe stradă în Oneşti. Fotografii au publicat atunci pozele într-un ziar, dar era la modă treaba asta în anii ’90. Deci eu am fost victima paparazzilor de dinainte să se ştie la noi de chestia asta. Am fost pe prima pagină pusă, tot felul de comentarii, bine că nu era internet.

Când am aflat că trebuie să filmez scena respectivă în film ( în scenariu nu apărea mare lucru despre asta), i-am spus regizorului că eu nu o să apar topless, dar că am altă idee. Să fie mai misterios! Mi-am pus o cămaşă albă şi am ieşit din apă şi a fost o idee de 10 ori mai mişto. De asta a şi avut atât de mare succes, s-au făcut cozi uriaşe pentru a se vedea sânii Loredanei Groza. A fost puţin scandalos, dar totul a fost făcut natural, după cum am simţit şi mi-am asumat consecinţele întotdeauna.”, a declarat în podcastul lui Mihai Morar.