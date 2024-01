Câți bani a luat Loredana Groza pentru un milion de albume vândute. Suma este incredibil de mică

Loredana Groza, în vârstă de 53 de ani, este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. În ultimii ani, solista a reușit să impresioneze și să inspire generații de români, care au fost fost cuceriți de talentul și frumusețea ei. Recent, artista a povestit despre perioada în care a vândut 1,5 milioane de exemplare ale albumului „Bună seara, iubite!”, un adevărat record la vremea respectivă. Câți bani a câștigat?

Invitată în cadrul podcastului lui Mihai Morar ”Fain și Simplu”, Loredana Groza a fost sinceră și a vorbit despre banii pe care i-a încasat după ce a vândut 1,5 milioane de albume ale piesei „Bună seara, iubite!”.

Pe când avea doar 30 de ani, blondina a acceptat să pozeze în Playboy pentru suma de 13.000 de euro. Deși s-a dezbrăcat de haine în revista Playboy, puțini știu care este motivul pentru care a făcut acest lucru. Nu este vorba de bani la mijloc! Recent, cântăreața a fost invitată la podcast-ul „Fain&Simplu”, acolo unde a vorbit despre cele mai controversate momente din viața sa.

„E o întrebare foarte bună! Da, mulţi mi-au zis treaba asta, ca o să îmi distrug cariera, am primit multe comentarii chiar şi din partea celor apropiaţi. Când am scos acum 2 ani cele două piese cu maneliştii, a fost un şoc cultural în România, un scandal uriaş. Şi acum observ că majoritatea artiştilor pop din România scot piese cu ritmul respectiv, a devenit o chestie banală. Eu am studiat foarte bine toate tipurile de muzică din România înainte să le cânt… Nu am făcut asta întâmplător. Trecutul e mort, dragul meu! Suntem doar experimentaţi, nu bătrâni. Ce vrei să vorbim despre sânii mei? Despre operaţii”, a mărturisit artista.