Loredana Groza revine pe micul ecran în ”Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. Cum îşi menţine silueta, secretul a fost dezvăluit EXCLUSIV

După o pauză de mai bine de 10 ani, Loredana Groza a acceptat provocarea de a-și însuși un personaj în comedia romantică ”Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, produsă de Ruxandra Ion, serial care începe în această seară la Antena 1. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a vorbit despre strânsa legătură pe care o are dincolo de platourile de filmare cu celebra producătoare, în care are încredere deplină.

Loredana Groza revine pe micul ecran

După roluri memorabile interpretate în ”Inimă de țigan” și ”Aniela”, Loredana Groza intră în pielea Feliciei Soare, o artistă care are o fată, acestea fiind singurele puncte comune pe care le are cu personajul.

Vedeta ne-a vorbit și despre planurile legate de muzică, fiind recunoscătoare universului pentru faptul că face muzică, se bucură de succes, cântă și încântă publicul de aproape 40 de ani.

În urmă cu 37 de ani câștiga trofeul Mamaia, anul acesta diva va susține un recital duminică seara, plănuind să își facă apariția în rochia care i-a purtat noroc în 1986. Da, Loredana continuă să aibă o siluetă de adolescentă, iar rochia purtată în urmă cu 37 de ani i se potrivește.

Playtech Știri: Ești o divă. Tot rol de diva ai și în acest serial?

Loredana Groza: Cumva da, este tot o divă, dar o divă mai în sensul negativ. Își vede interesul ei și al fetei și e în stare de orice ca aceste lucruri să se întâmple, să se realizeze, nu are prea multe scrupule. O înțeleg, pentru că este într-o situație destul de disperată, pe care o maschează foarte bine. Ce are în comun cu mine? Și ea este o artistă și are o fată. Restul ne diferențiază, dar tocmai asta face să fie interesant pentru mine să intru în pielea Feliciei Soare.

Loredana Groza spune că totate rolurile u rămas în memoria colectivă

Cum te-a convins Ruxandra Ion să revii într-un serial, după o pauză de 10-12 ani?

A venit pur și simplu cu această propunere de nerefuzat, pentru că nu poți să o refuzi pe Ruxandra. Am încredere în ea, întotdeauna am avut proiecte extraordinare cu ea. Toate rolurile pe care ea mi le-a propus au fost niște roluri care cumva au rămas în memoria colectivă și replici și personajul. Și acum oamenii mă întreabă de Rodia, de State. Sunt cumva în istoria televiziunii din România.

Tu și Ruxandra Ion sunteți născute în aceeași zi?

Da, suntem gemene, născute pe 10 iunie.

Ce puncte comune aveți?

Tocmai asta, faptul că ne dăruim, ne implicăm în totalitate în tot ce facem: că mâncăm, că facem un serial, că mergem la shopping. Am fost împreună în multe deplasări, am fost în Mexic, avem o excursie superbă, am fost în lumea telenovelelor împreună cu ea și am avut ocazia să ne cunoaștem și altfel decât pe platoul de filmare.

Revenind la serial, piesele tale sunt pe coloana sonoră a comediei roamntice?

Sunt amândouă piesele mele, este un remix la piesa “Cine te crezi” și genericul de final este ”Apa”.

Loredana, nu se plânge, și este foarte fericită

Pe plan muzical ce pregătești?

Tocmai am lansat un nou single și este un cântec pe care l-am scris dintr-o respirație, a fost un moment extrem de prolific de care am profitat. Și după asta au mai apărut câteva cântece. Și uite așa, se pare că anul acesta s-ar putea să termin albumul pe care tot îmi doream să îl termin și cu tot programul ăsta haotic, dar foarte bine drămuit de către mine, am reușit și reușesc să le fac pe toate. Îți dai seama că îmi consumă timp, vin de la înregistrări, de la cântări, dimineață devreme vin la filmare, dar nu mă plâng, sunt foarte fericită, pentru că fără implicare nu există evoluție. Am lansat Mister Amor, este un cântec featuring Shift și clipul va apărea pe 28 august. Este un clip foarte drăguț, o să vă placă foarte mult, pentru că și acolo joc un personaj. Este despre cum îmi doresc în acea relație despre care vorbesc în cântec, tăcerea pe mine mă incită mai tare decât cuvintele și așa începe: taci, taci, când ești distant, tu mă atragi.

Loredana Groza: “Nu am crezut că voi trăi acest vis”

Ai fost fata care își dorea o carieră în muzică, cred că a fost peste așteptări ce a urmat.

Mi-am imaginat, să știi că am visat să cânt pe cele mai mari scene, am visat să am cele mai frumoase rochii, să pot să cânt și să fac atâția oameni fericiți, să mă aplaude și niciodată nu am crezut că acest vis îl voi trăi și îl voi trăi cam de 40 de ani încoace. Este incredibil și îi mulțumesc universului pentru șansa asta.

Va îmbrăca la festivalul Mamaia rochia purtată în 1986, când a câștigat trofeul

Ai vorbit de rochii frumoase. Cum arată garderba ta?

Foarte încărcată. Uite, acum, la Mamaia, când o să cânt în recital, am câștigat acum 37 de ani trofeul de la Mamaia, aveam 16 ani, mă gândeam să îmi fac apariția în rochia de atunci, pe care o am și care îmi vine.

Ai o siluetă de invidiat. Cum o menții?

Cu disciplină și o viață foarte riguroasă, foarte strictă. Nu fac excese de niciun fel și încerc să îmi drămuiesc foarte bine energia și să nu treacă nicio zi, nicio oră fără să fac ceva pentru mine și pentru cei din jurul meu. Și în momentul în care ai acest țel în cap, lucrurile se leagă altfel și toate îți răspund și te susțin în asta.

Așasdar, din această seară, fanii o vor putea revedea pe Loredana Groza revenind pe micile ecrane, de data asta ca actriță în noua producție ”Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, produsă de Ruxandra Ion, la Atena 1, dar și în viitoare proiecte muzicale.