Cum era să rateze iubita lui Scărlătescu rolul din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. Doina Teodoru: “Cătălin mi-a spus că trebuie să mă duc” EXCLUSIV VIDEO

Cunoscută publicului din spectacole de teatru, dar și din producții TV precum America Express, iUmor şi Băieţi de oraş, Doina Teodoru revine pe sticlă în cea mai nouă producție semnată de Ruxandra Ion, Lasă-mă, îmi place! Camera 609, care are premiera la Antena 1 vineri, 25 august, de la 20.30. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri direct de pe platourile de filmare, iubita lui Cătălin Scărlătescu ne-a spus că a fost la un pas de a rata serialul. Și asta pentru că era de negăsit în urmă cu un an, când actorii au primit invitația la casting pentru a da probe pentru diverse roluri. Într-un final, echipa Ruxandrei Ion a luat legătura cu Cătălin Scărătescu, cei doi aflându-se, în urmă cu un an, în vacanță în Bali.

Iubita lui Scărlătescu a fost la un pas de a rata rolul din comedia romantică a Ruxandrei Ion

Doina Teodoru interpretează rolul unei femei care a făcut trecerea rapid de la adolescenţă la statutul de mamă şi soţie. Comedia romantică de la Antena 1 este o adaptare după producţia turcească Room 309.

Suntem pe platourile de filmare de la Camera 609. Lasă-mă, îmi place. Cum decurge o zi de muncă?

Ne trezim de dimineață, venim pe set, facem păr, facem machiaj, ne costumăm, dăm text înainte, facem o repetiție scurtă și intrăm pentru prima secvență. Și cam așa e toată ziua. Maximum 12 ore.

Doina Teodoru: “Personajul meu se numește Adina Bălți, este oaia neagră a familiei”

La finalul zilei cum ești? Mai ai energie?

Da, mai pot, mai am energie și de repetiții și de spectacole.

Și de aici mergi direct la teatru?

Uneori se întâmplă, da, să plec de la filmări direct la teatru, ca mulți alți colegi de-ai mei de alfel. Asta e viața de actor.

Ce fel de personaj interpretezi în acest serial? E pozitiv, negativ?

Personajul meu se numește Adina Bălți, este oaia neagră a familiei, este cea care a încălcat principiile de viață ale mamei, a făcut copil încă din ultimul an de liceu, s-a și măritat, este un mare așa Nu. Dar cu toate astea, cred eu că ține piept vieții cu mare aplomb.

Te-ar putea interesa și: Loredana Groza joacă rolul vieții la Antena 1. În ce serial o văd românii? Ruxandra Ion: „Personajul e făcut pentru ea” VIDEO EXCLUSIV

Doina Teodoru: “Ăsta e un lucru pe care l-am înțeles și eu un pic mai târziu în cariera mea”

Cum a fost la casting? Care crezi că au fost atuurile tale?

Eu doar am fost și mi-am făcut treaba. Nu știu cum au fost ceilalți colegi ai mei. La urma urmei, să știi că la un casting nu contează foarte mult dacă ești super talentat, super pregătit, super frumos, important e să fii ceea ce trebuie pentru acel rol. Ăsta e un lucru pe care l-am înțeles și eu un pic mai târziu în cariera mea, că de multe ori eram super deprimată, că mă duceam la castinguri și nu luam și nu înțelegeam de ce și după aceea am înțeles că na, cel puțin la film este foarte important să fii pe rolul respectiv, să fii cât mai aproape de cum a fost scris acel rol.

Doina Teodoru: “Cătălin mi-a spus că trebuie să mă duc la casting, pentru că noi eram în Bali”

Cum a reacționat Cătălin când i-ai spus că vei reveni pe micul ecran în acest serial?

Cătălin mi-a spus că trebuie să mă duc la casting, pentru că noi eram în Bali și Ionela tot încerca să dea de mine pe toate rețelele de socializare, că nu aveam telefon, nu aveam absolut nimic. Și i-a scris lui Cătălin până la urmă, că eu sunt haos, nu mă uit la mesaje, nu mă uit la nimic. Eu ieșisem într-o zi să mă plimb prin împrejurimi și m-a sunat Cătălin: “Vezi că mi-a scris cineva că trebuie să te duci la un casting!” A, ok, bine. Iată că el a aflat înaintea mea că trebuie să dau o probă.

A avut și el o contribuție, că altfel ratai castingul.

Cel mai probabil da, aș fi ratat. Mi-a zis Cătălin: “A încercat femeia aia să scrie peste tot, nimeni nu dă de tine! Și eu dau greu de tine și eu stau cu tine în aceeași casă”. Aia e, e ok, s-a obișnuit. De fapt s-a obișnuit toată lumea cred că din industrie.

Te-ar putea interesa și: Cine sunt actorii din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. Loredana Groza, una dintre vedetele serialului

Doina Teodoru: “Iubitul meu este foarte comod”

Cum a fost vacanța în Bali? (n.r. anul trecut)

Vacanța în Bali a fost foarte frumoasă, e o locație unde îmi doream să ajung și eu și Cătălin, nu am văzut atât de mult din Bali cât mi-aș fi dorit, pentru că iubitul meu este foarte comod, vrea să stea la aer condiționat, el chiar vrea să se relaxeze în adevăratul sens al cuvântului. Eu sunt mai haiducistă așa, îmi place să merg, să văd, să experimentez, să mă urc prin copaci, asta e. Cumva am ajuns la o linie de mijloc: 51 la sută a avut el, de data asta. Așa zice de fiecare dată: de data asta am eu 51 la sută, ok, bine.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu