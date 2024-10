Rezultate loto, azi, 17 octombrie 2024. Numerele câștigătoare Noroc, Jocker, 5/40 și restul categoriilor

Rezultate loto, azi, 17 octombrie 2024. Află care sunt numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, sau Noroc. În această după-amiază, Loteria Română va organiza o nouă serie de extrageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40, Noroc Plus și Super Noroc. Află de pe Playtech Știri care sunt combinațiile ce pot aduce premii importante românilor care și-au încercat norocul.

Joi, 17 octombrie 2024, Loteria Română va organiza o nouă serie de extrageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40, Noroc Plus și Super Noroc. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc câte o tragere.

Tot Loteria Română a mai anunțat faptul că, „la tragerea Joker din 15 septembrie 2024, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 11.845.622,10 lei (2,38 milioane de euro).”

„In cursul zilei de astazi, 24 septembrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I, in valoare de 11.845.622,10 lei (2,38 milioane de euro), obtinut la tragerea Joker din data de 15.09.2024. Acesta este al doilea castig de categoria I obtinut in acest an la Joker.

Biletul norocos a fost jucat la agentia 23007 din Giurgiu si a fost completat cu doua variante simple la Joker. Castigatorul este pensionar si participa de aproape 50 de ani la toate jocurile loto, insa jocul preferat este Joker.

Ne-a declarat ca numerele alese nu au semnificatie personala, ca nu joaca niciodata aceleasi numere si ca va juca in continuare la fel ca si pana acum. A aflat ca este marele castigator chiar in ziua tragerilor, cand a verificat biletul. Castigatorul nu a dorit sa-si faca publica identitatea.”