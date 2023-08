Loredana Groza joacă rolul vieții la Antena 1. În ce serial o văd românii? Ruxandra Ion: „Personajul e făcut pentru ea” VIDEO EXCLUSIV

Ruxandra Ion şi Dream Film Production aduc în fața publicului telespectator un nou serial românesc, Lasă-mă, îmi place! Camera 609, care va avea premiera la Antena 1, vineri 25 august, de la 20.30. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, chiar de pe platourile de filmare, celebra producătoare ne-a spus de ce era nevoie vineri seara de o comedie romantică, în care vom vedea tineri la început de drum, dar și actori consacrați, precum și cum a convins-o pe Loredana Groza să se alăture distribuției, după o pauză de mai bine de 10 ani de când artista nu a mai jucat în seriale TV.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este o adapatare după producţia turcească Room 309, Ruxandra Ion împărțindu-și timpul între această comedie și cel de-al doilea sezon al serialului “Lia, soția soțului meu”, care va debuta joi, de la 20.30 la Antena 1. Scenariul de la Lasă-mă, îmi place! Camera 609 poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion și are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee.

Marcați o premieră pe piața serialelor din România, cum ați ales povestea pentru a fi adaptată?

În primul rând, ca să fiu cinstită am pornit de la faptul dacă joi e Lia și e o dramă, ne trebuia altceva vineri. Și altceva-ul ăsta am avut eu așa un instinct că e nevoie de asta în România, că e nevoie de o comedie romantică, să te simți bine, mai cu seamă că vineri nu a fost niciodată serial românesc, nu a fost niciodată ficțiune românească, e entertainment și sunt filme de acțiune și picioare în gură. Cred eu că încăpea, că era necesar.

De la idee până când ați ales actorii, până când au pornit filmările, cât a durat? Este un volum uriaș de muncă până la produsul final.

Acest produs este făcut după un serial turcesc. Serialul turcesc a fost ales acum un an și ceva, la foarte scurtă perioadă ne-am făcut o idee de ce tip de adaptare ar trebui să facem și s-au scris secvențele de casting. Castingul a fost făcut anul trecut, abia după aceea am scris, în așa fel încât să scriem pentru actori. Da, a durat mult, au fost repetiții după casting, a fost foarte greu să adunăm echipă, pentru că nu sunt așa de mulți profesioniști pe piață și acum sunt multe seriale românești în momentul ăsta și la noi și la concurență.

V-ați dorit-o pe Loredana? Cum s-a ajuns la această colaborare? Ultimul proiect la care ați lucrat împreună a fost în urmă cu vreo 15 ani.

Cam așa, nu știu dacă 15, vreo 12, 14 ani, nu mai știu. La Regina a fost ultima oară când am colaborat. Ba nu, am mai colaborat și la Aniela. Loredana este și o foarte bună actriță. O să vedeți personajul pe care ea îl joacă, are niște elemente, în sensul că este o fostă cântăreață de bar din România, ea și cântă din când în când în serial. Deci așa am ajuns la alegerea Loredanei. Plus că ne trebuia pe rolul acela o personalitate și am considerat că Loredana este potrivită pentru asta.