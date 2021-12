Loredana Groza a încins internetul cu pictorialul pentru Moș Nicolae. Imaginile arată tot

Loredana Groza nu încetează să își surprindă fanii. Vedeta realizat câteva fotografii cu ocazia sărbătorii de Moș Nicolae. Mai mult, Loredana i-a și scris moșului, spunând că îl așteaptă cu ghetuțele pregătite. Pictorialul nu este deloc unul cuminte, așa că nu ar fi de mirare ca artista să primească o nuielușă. Face ce face și revine în centrul atenției. Loredana Groza știe că arată fenomenal și nu se sfiește să o arate cu orice ocazie.

De data aceasta, diva a pozat sexy, purtând o pereche de cizme, un sutien și un dres tip plasă. Cântăreața a renunțat la haine în partea de jos, în schimb și-a luat o haină de blană care să o acopere puțin.

Vedeta le-a scris fanilor de pe Facebook că îl așteaptă nerăbdătoare pe Moș Nicolae și că are ghetuțele pregătite.

„Waiting for St Nick.. My boots are ready

#magicnight #shoeshine #loriland #LG #fury #bootsy”, a scris vedeta.