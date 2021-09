Loredana Chivu, din nou la spital. Ce se întâmplă cu vedeta TV

Pentru nimeni nu mai este un secret faptul că Loredana Chivu este o bombă sexy, care are mare grijă de aspectul ei fizic. Se postează în diferite ipostaze sexy, spre bucuria fanilor de pe rețelele de socializare, care o asaltează cu aprecieri și comentarii apreciative. Doar că, în ultima vreme, s-a întâmplat ceva cu vedeta.

Frumoasa blondină traversează o perioadă grea. Fosta asistentă TV are probleme de sănătate care au determinat-o să ajungă pe patul de spital. Loredana Chivu se află internată în spital de mai multe zile, motiv pentru care n-a mai fost activă pe rețelele de socializare, așa cum obișnuia să o facă până acum. Știind că urmăritorii ei sunt îngrijorați de ce nu mai postează nimic pe internet, vedeta a lămurit situația. Chivu a publicat o fotografie și a mărturisit că a trecut prin ce a fost mai rău.

Loredana Chivu a mărturisit că a învățat o lecție importantă, în ultima vreme. Deși a ajuns pe un pat de spital cu o perfuzie la mână, fosta asistentă TV a precizat că doar așa a realizat cine sunt oamenii pe care trebuie să-i țină aproape.

Pentru blondină e o perioadă cumplită din toate punctele de vedere. De mai multe zile, Loredana se află internată în spital. Din acest motiv nu i-a mai stat mintea la postările de pe rețelele de socializare, ci la starea ei de sănătate și la prietenii adevărați care o ajută să treacă de această cumpănă din viața sa. Recent, diva le-a scris fanilor ei un mesaj prin care lămurește prin ce trece în aceste zile.

Blondina a precizat că a trecut prin ce a fost mai rău, dar în continuare se află pe mâna medicilor. Se simte mult mai bine acum, așa că a pus repede mâna pe telefon pentru a face precizări despre ea pe internet.

”Știu că nu am fost foarte activă, dar promit că revin…și cu lămuriri…cu putere și încredere în Dumnezeu o să fiu și mai bine decât înainte. Am trecut prin ce e mai rau și am învățat și o lecție importantă pentru drumul vieții mele”, a precizat Loredana Chivu pe rețelele de socializare.